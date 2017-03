Van Rysselberghe visitará a presos de Punta Peuco

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, anunció que este viernes 10 realizará una visita a los presos, condenados por violaciones a los Derechos Humanos, encerrados en Punta Peuco. La senadora justificó la visita señalando que “si nosotros pensamos que debe haber normas de humanitarismo, uno tiene que ser capaz de decirlo, más allá de las críticas que uno va a recibir por parte de los sectores de izquierda”.

La parlamentaria realizará la visita acompañada por el secretario general de la colectividad, Pablo Terrazas, y familiares de algunos de los reos para comprobar en persona el estado en que éstos se encuentran, dado que buena parte de ls condenados tienen sobre los 70 años.

“Hoy tenemos una situación con los reos de Punta Peuco que no se condice con las normas de humanitarismo. Esto lo ha reconocido hasta el presidente de la Corte Suprema, además del padre Fernando Montes, y otros abogados que son incluso de la línea más cercana a la Nueva Mayoría”, Van Rysselberghe a La Tercera.

La senadora finalizó señalando que “yo voy a ir a ver esta situación porque me parece que, sobre todo en un partido como la UDI, donde hay personas que son sensibles a este tema, hay que dar muestras públicas de que no estamos de acuerdo con que la justicia se transforme en un ensañamiento judicial, al impedir que las personas con cáncer o enfermedades terminales o que están postrados no puedan recibir los cuidados necesarios o no puedan terminar sus condenas en sus casas”.

El Ciudadano