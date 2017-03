Arcis: Sólo 8 alumnos nuevos se han matriculado y ministra sentencia que “no hay condiciones”

La secretaria de Estado señaló que en 2017 solo ocho alumnos nuevos se han matriculado en dicha casa de estudios superiores. A ellos, se suman otros 20 estudiantes del convenio con una institución educacional colombiana, quienes no alcanzaron a pagar el arancel de matrícula.

“Creo que ya no es factible esperar ningún inversor que va a traer la solución a la universidad en este caso, ni los colombianos. De hecho, hay 20 alumnos matriculados, pero que no han pagado la matrícula. No estamos en condiciones de continuar, esa es la verdad de las cosas”, declaró la titular del Mineduc.

“Nos gustaría que no entrara el Síndico de Quiebras, sino entrara el Administrador de Cierre, porque creemos que nos hace un proceso mucho más enfocado hacia lo estudiantil que hacia los acreedores solamente”, agregó Delpiano.

La ministra de Educación aseguró que seguirán las reuniones con la comunidad universitaria, fundamentalmente para ver qué ocurre con los alumnos antiguos matriculados, pero ratificó que el cierre del Arcis se producirá en las próximas semanas.

