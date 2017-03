The Who + Guns N’ Roses anuncian concierto en conjunto en Chile para Septiembre

No es una fantasía, el sueño de todo rockero ya es una realidad The Who y Guns N’ Roses están preparando un show juntos y ya tiene fecha, la última semana de septiembre en el Estadio Nacional.

Roger Daltrey, Pete Townshend, Axl Rose y Slash compartirán escenario por primera vez y en un concierto histórico en nuestro país.

Los chicos de Guns N’ Roses se han declarado eternos fanáticos de The Who, llegando incluso a hacer un cover de una de sus canciones en su última gira, que los trajo a Chile en 2016.

Sin embargo, Roger Daltrey se declaró en rechazo hacia Axl Rose cuando este se posicionó como vocalista de AC/DC en su último tour.

Solo esperemos que estas diferencias sean saldadas ya que las coordenadas definitivas de este impactante encuentro del rock, serán reveladas dentro de las próximas semanas.