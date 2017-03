Esta es la carta que Madonna y Coldplay firmaron por el Día de la Mujer

Artistas como Beyoncé, Madonna, Coldplay y John Legend son algunos de los que firmaron la carta abierta para hacer a este Día Internacional de la Mujer un momento crítico en la historia.

“La legislación reciente y la retórica han puesto décadas de progreso para las niñas y mujeres en peligro…”

Escribieron los que firmaron la carta abierta a nombre de Global Citizen y Chime for Change. Beyoncé fue una de las actoras que ayudó a fundar la organización Chime for Change en el 2013. De hecho en ese mismo año hubo un concierto para apoyar la causa ft. Beyoncé, Madonna, John Leggend, Jennifer Lopez, Florence and the Machine…

Además Chris Martin de Coldplay también está muy involucrado en Global Citizen. En la carta se menciona que ambas organizaciones se aliaron para lograr aún más potencia visibilizando las desigualdades de las niñas y mujeres alrededor del mundo.

“En todo el mundo las mujeres están en la línea de ataque peleando por nuestro futuro. Sin embargo, millones de niñas y mujeres se les niegan derechos básicos igualitarios. Las políticas recientes y nombramientos de los Estados Unidos ponen en peligro su posición como líderes y modelo positivo en cuanto a derechos humanos. Alzamos la voz para decir más fuerte que nunca, que pelear por la equidad de género es una emergencia y oportunidad de nuestros tiempos.” “Es sobre escuchar el llamado, de unirse a nosotros donde quiera que estén. De encender la alarma, de voltear a ver donde hay trabajo que hacer y de celebrar a quienes ya nos están mostrando ante las adversidades que sí es posible (…) Creemos que las conexiones nos dan poder, que cada voz importa. Que cada uno de nosotros es necesario para lograr un cambio. Creemos que podemos hacer cosas extraordinarias cuando finalmente nos conozcamos….

Nosotros también súper firmaríamos esa carta… Pueden leerla completa, aquí: An Open Letter From Global Citizen + CHIME FOR CHANGE on International Women’s Day.