Así son los jabalíes radiactivos de Fukushima que están atormentando la ciudad

Debido al nivel de radiactividad que tienen sería extremadamente peligroso para un residente encontrarse que uno de estos animales está descansando en la sala principal de una de las viviendas y que se sienta amenazado. La mitad de los antiguos residentes no quieren saber nada con regresar. Es que tomará al menos 40 años poder desmantelar la planta nuclear y estar libre de radiactividad, según consignó The New York Times.