Actriz de Precious reveló su secreto para bajar 77 kilos (VIDEO + FOTOS)

Gabourey Sidibe dio a conocer la clave para su radical pérdida de peso.

Gabourey Sidibe alcanzó la fama luego de interpretar a Preciousen la película de mismo nombre en el 2010. Pero con su éxito también llegaron las críticas por su apariencia física. Y es que la actriz llegó a pesar nada menos que 169 kilos.

Han pasado siete años y, decidida a cambiar de vida completamente, se propuso darle batalla a su obesidad. Los resultados son más que notorios a estas alturas. ¿Qué hizo?

Desde hace unas semanas, Gabourey empezó a usar activamente su cuenta de Instagram. Allí pudimos ver sus primeros selfies demostrando una gran pérdida de peso. Y es que según la actriz, antes odiaba tomarse fotos y ahora se hace una cada día. Realmente la diferencia es notoria ya que ha bajado nada menos que 77 kilos.

Según reveló a la revista People, la recordada Precious logró su tan ansiada meta gracias a una laparoscopía bariátrica, más conocida como la operación de la banda gástrica, la misma que se realizó en mayo del 2016. Pero aunque creas que se trató de una decisión basada en la belleza, Gabourey estaba pensando más en su salud ya que se había enterado que padecía de diabetes tipo 2.

Gaboury Sidibe. Video: Instagram

“No quería preocuparme de todos los efectos que implica la diabetes. Me hubiese preocupado todo el tiempo de perder los dedos de los pies”, dijo aliviada. Y es que esta enfermedad tiene graves consecuencias para quienes la padecen, llegando incluso a la amputación de las extremidades.

Gabourey se encuentra promocionando su libro ‘This is just my face: try not to stare’ (Esta es simplemente mira cara: intenta no mirar fijamente). En él habla de los problemas por los que tuvo que pasar por su condición desde su adolescencia: bulimia, depresión y ansiedad.

