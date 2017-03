La declaración del Papa Francisco sobre Dios que ha impactado a todos

El papa Francisco ha compartido en una entrevista con el semanario alemán ‘Die Zeit‘ su experiencia en cuestiones de crisis de fe. “Yo también conozco estos momentos de vacío”, confesó el sumo pontífice al responder a la pregunta de si alguna vez había dudado acerca de la existencia de Dios.

Sin embargo, el papa señaló que “las crisis también proporcionan oportunidades para crecer” y que cualquier fe que no se enfrenta a periodos de crisis “permanece en un estado infantil”.

Durante la entrevista -la primera ofrecida a un medio alemán desde que fuera elegido papa hace cuatro años- el líder de los católicos se definió a sí mismo como un “pecador que comete errores”.

Además, el papa Francisco aseguró que no se considera una persona especial, sino como un creyente ordinario más. “No debemos olvidar que cualquier forma de idealización de un ser humano siempre trae consigo una forma de agresión subliminal. Cuando me idealizan, me siento atacado”, explicó.

El pontífice también habló en su conversación con el periódico alemán sobre los peligros que conlleva el populismo. “El populismo es un mal y termina siempre mal, como se demostró en el siglo pasado”, advirtió, agregando que este tipo de movimientos políticos siempre han requerido de la figura de un “mesías” para tener éxito, lo que, según él, es incompatible con los valores cristianos.

Vía RT