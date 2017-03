Mujer embarazada recompensa a hombre que le cedió asiento con increíble trofeo

Una mujer de Nueva York estaba decidida a recompensar al primer hombre que le ofreciera un asiento en el metro. Pero no se esperaba que le tomaría dos embarazos.

Yvonne Lin, que vive en el barrio de Washington Heights en Manhattan, pasa casi dos horas en el metro cada día. La diseñadora de productos embarazada dijo que rápidamente notó una tendencia durante su primer embarazo hace más de dos años.

“Rápidamente me di cuenta de que muchas mujeres me estaban dando asientos … la mayoría del viaje en metro, el contraste era tan agitado, que ningún hombre me daba asientos”, dijo.

Lin, de 38 años, decidió proponer lo que describió como un experimento para “instigar el cambio de comportamiento”, y decidió recompensar al primer hombre que le cediera su asiento en el metro.

“Pero nunca logré hacer eso porque ningún tipo renunció a su asiento para el primer embarazo”, dijo.

Ahora que Lin y su esposo, Borisitin, están esperando un bebé para mayo, Lin dijo que decidió subir la recompensa ordenando un trofeo personalizado de Amazon por menos de $ 13. Se lee, “# 1 hombre decente, primer hombre que ofrece asiento de metro a mujer luego de dos embarazos.”

Después de llevar el trofeo en su mochila durante ocho meses, Lin finalmente pudo darlo al residente de Harlem, Ricky Barksdale, el 23 de febrero.

Barksdale, de 34 años, dijo que cuando estaba en el metro no se dio cuenta de que Lin estaba embarazada inicialmente porque llevaba todo el negro. Después de unos 10 minutos, se levantó y le dijo: “Toma mi asiento”. “Ella dijo: ‘Espera un segundo, tengo un regalo para ti'”, añadió. “Pensé que iba a ser una tarjeta de obsequio.” Pero cuando Lin dio al veterano del Ejército un trofeo real, dijo que “se rió”. Lin dijo que ella no sólo quiere recordar a los viajeros a ser agradable a las mujeres embarazadas, sino a la gente en general. “Es bueno ser un poco más humano”, agregó. Barksdale continuó: ” haz lo correcto sin esperar nada a cambio”.

ABC News