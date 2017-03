Van Rysselberghe, senadora y experta en psiquiatría: “Perfectamente me podría ganar la vida en otra cosa”

En una entrevista con CNN Chile realizada la noche de este jueves, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió a los cuestionamientos que pesan sobre la clase política en general, a propósito de los casos de corrupción que se han conocido en el último tiempo y de la escasa adhesión ciudadana al proceso de refichaje de los partidos.

“Existe una especie de caricatura. La gente piensa que las personas que nos dedicamos a la política no tenemos otra opción. En lo personal, yo soy médico, especialista en psiquiatría, y perfectamente me podría ganar la vida en otra cosa. Sin embargo, opté por un camino porque creo que es importante y me gusta”, señaló la parlamentaria.

“La gente piensa que la gente que trabaja en política no trabaja, y eso es absolutamente falso”, cuestionó, agregando que “le preguntaría a esa gente cuántos de ellos estarían dispuestos a exponer a sus familias, a sus hijos a que cualquier persona les grite alguna cosa en la calle o los insulten, o a tener que trabajar los fines de semana (…) los feriados, los 18 de septiembre”.

“El sueldo de los parlamentarios es un mito urbano”

Interpelada por el periodista Daniel Matamala respecto del sueldo de los parlamentarios -“que no tiene nada que ver con el de la mayoría de los chilenos”, dijo el conductor del noticiario- y de los beneficios que “hacen que la gente los sienta como une elite privilegiada”, Van Rysselberghe aseguró: “El sueldo de los parlamentarios es un mito urbano”.

“Yo, de verdad, como médico puedo perfectamente ganar más de lo que gano como parlamentaria”, argumentó en ese sentido la presidenta de la UDI. “Es un sueldo de un profesional, de buen nivel, y es el mismo que ganan los ministros, por lo demás, y yo estimo que los parlamentarios tienen que tener un sueldo de esa naturaleza, porque si no los profesionales de buen nivel se van a quedar en el mundo privado”.

Cuestión de amistad

La senadora se refirió también a su vínculo con Luis Felipe Moncada, el presidente de Asipes, la asociación que agrupa a los industriales de la pesca en Chile, y al hecho de que éste la haya pauteado durante la tramitación de la Ley de Pesca en 2014.

“Mi relación con Luis Felipe Moncada es una relación que yo llevo desde años, desde que yo estaba en la universidad, lo conozco desde hace muchos años y el intercambio de mails -siempre he intercambiado mails con él- en este caso en particular se refería a un proyecto de ley de la pesca de línea de mano, es decir, de la que se hace con anzuelo, de embarcaciones menores, que no tienen nada nada nada que ver con la pesca industrial”, se defendió.

“No era un proyecto que lo afectara directa o indirectamente (a Moncada), pero sí que podía generar un daño al mundo pesquero en general y, de hecho, los pescadores artesanales también estaban preocupados por eso”, agregó.

Matamala insistió y le preguntó si no consideraba que hay una relación impropia entre una senadora que representa a un interés general y una persona que es representante de un interés particular, el de las pesqueras. “Lo que sucede es que en esta ley el interés general es el interés de la pesca menor que no tenía que ver con ellos”, respondió la congresista de la UDI. “Entiendo que en un contexto de desconfianza, donde han habido críticas, se pueda malinterpretar, pero yo le hice una consulta a una persona en la que confío y que, además, me tiene mucho cariño, por lo tanto no me va a manipular”, sumó.

En ese escenario, Van Rysselberghe fue consultada respecto de si la ciudadanía debía entender entonces como una “coincidencia” el hecho de que meses antes del cruce de esos correos con Luis Felipe Moncada, dos empresas de Asipes -Camanchaca y Landes- le hayan financiado su campaña entregándole 7 millones de pesos. La parlamentaria se defendió: “Cuando uno tiene una relación de amistad, los amigos a una no la manipulan y, por lo menos mis amigos, que me quieren, no me manipulan ni me utilizan; normalmente me dan su opinión sincera, que es lo que sucedió en este caso”.

El Ciudadano