ganjagirls: conoce a las modelos de marihuana más populares de Instagram

Las entrevistas que te presentamos a continuación fueron realizadas por la revista de cultura Vice

Busca el hashtag #ganjagirls en Instagram y verás millones de fotos de mujeres posando provocativamente con marihuana.

Este tipo de publicaciones cubre desde toda la gama de desnudos (salvo por un par de hojas de marihuana ubicadas estratégicamente) hasta vídeos de mujeres usando bongs con música house de fondo. Algunas de las modelos están promoviendo sus propios negocios y productos como artículos de cristal o comestibles mientras que otras directamente posan sensuales mientras se colocan.

Personalmente, nunca he pensado en la hierba como algo “sexy”. Sé que sus efectos aumentan la libido; pero si lo tomamos en sentido literal, las bolsas gigantes de marihuana no son algo que yo esperaría encontrar en una sesión de fotos sexis. Así que charlé con un grupo de “ganja girls” de Instagram para entender mejor este mundo extraño y potencialmente erótico.

Sarah Jain, 33, San Francisco

@Sarahjain420

33.800 seguidores

VICE: ¿Cuándo empezaste a fumar hierba?

Sarah Jain: Probablemente desde que nací. Mi madre me contó que pilló a mi padre y a sus amigos fumándose un porro delante de mí varias veces cuando era muy pequeñita, pero en realidad empecé a fumar a los 11 años.

Bien temprano…

Mi padre se negaba a admitir que fumaba, así que yo le quitaba tres cuartas partes de lo que compraba porque no te puedes enfadar si niegas que algo está ahí. Durante toda mi juventud trataron de encontrar maneras creativas de castigarme. Luego me pidió perdón y empezamos a fumar juntos.

Entonces, ¿cómo empezaste a hacer de modelo con marihuana?

Todo empezó hace 10 años. Estaba casada, vivía en Texas, no existía ni Instagram, solo MySpace, y me creé una cuenta muy afín al mundo del cannabis. También fue el momento en que la economía se fue a la mierda y yo perdí mi trabajo. Siempre había querido hacer de modelo con cannabis, pero no existía nada parecido en ese momento. Cuando me mudé a Los Ángeles, tuve mucha suerte. Empecé a hacer de modelo erótica; no era pornografía, pero hice muchas cosas fetichistas. En cada sesión de fotos yo llevaba mi marihuana y hacía que me sacaran fotos mientras fumaba. Y como es California, a todo el mundo le encantó. Ahora la mitad de mis ingresos vienen de los productos del cannabis.

¿Qué piensas que le gusta a la gente de la combinación de porros y mujeres?

Creo que solo la belleza. Cosas que gustan a la gente, cosas que los hacen felices. A la gente le gusta imaginar su idea de utopía, de paraíso; y si a la gente le gusta la marihuana y las mujeres, pues ya está.

¿Alguna vez has recibido mensajes raros?

Hay muchos comentarios horribles, y tengo que lidiar con muchas cosas. A veces algunos me han dicho: “Mándame fotos en pelotas, mándamelas”, así que busco en Google fotos de penes y les mando uno ensangrentado. Nunca aprenden a menos que les pagues con su propia moneda.

¿Consigues hierba gratis?

Sí, consigo hierba y hachís gratis. A veces incluso me reconocen en público y me hacen regalos. Pero sí que insisto en pagar por las cosas de las empresas que son amigas o que me gustan. No me esfuerzo en conseguir cosas gratis porque no trabajo gratis y no espero que otras personas lo hagan.

Clara Barber, 27, Gran Junction, Colorado

@queenbee66

10.900 seguidores

VICE: ¿Qué significa tu nombre de perfil de Instagram?

Clara Barber: La idea de la abeja reina se me ocurrió porque antes era apicultora. Para mí es como una metáfora con la que intento empoderar a las mujeres. Todo empezó el año pasado. Mi primera foto en Instagram la tomé el 19 de mayo. Al publicar las fotos empecé a sentirme bien conmigo misma, y pensé que con lo que yo sentía, podía empoderar a otras personas porque nunca me había considerado una modelo. Creo que es hermoso poder exhibir el cannabis. Es una industria maravillosa y para hacer que me sintiera conectada tenía que hacer algo más personal, por eso combiné el empoderamiento con la abeja reina.

¿Qué mensaje estás tratando mandar?

Casi a diario hago algo en directo, me drogo y me río de mí misma. Hablo con gente todos los días, no me importa cuántos seguidores tienen, no me importa si me siguen, si les caigo bien; simplemente quiero impactar. Como dueña de mi propio negocio y como mujer, la gente te puede etiquetar muy rápido, y yo no quería clasificarme. Existe el estigma de cómo son las personas que se drogan. Ahora puedo drogarme, soy mamá, tengo dos hijos de cinco años, tengo un negocio, estoy comprometida, tengo una vida más allá del cannabis y fumo marihuana todos los días.



¿Cuánto fumas diariamente?

Me levanto y les doy de desayunar a los niños, luego voy a mi oficina y le doy unos tiros a la pipa, reviso mi correo, o igual me fumo un porro, según que humor tenga. Fumo porque sufro de ansiedad, por dolores en la espalda, tengo un poco de escoliosis y tuve un accidente de coche. Lo hago por el dolor, los nervios, por mi bienestar y mi mentalidad.

¿Qué tipo de fotos te gustan más?

Desafortunadamente, he notado que cuando salgo con menos ropa, recibo muchos más “Me gusta”, pero todos lo hacen; entonces, ¿qué estoy tratando de mostrar? ¿Que soy como todos los demás por querer atención? Me gusta sentirme sexy; para mí es natural ser coqueta, es parte de mi personalidad, pero no quiero que sientan que solo promuevo el sexo. En mi página de Instagram tengo que mantener un equilibrio: graciosa, imperfecta y sexy. Y también quiero que me tomen en serio.

Courtney Weis, 21, Pueblo, Colorado

@misscannabiscourtney

25.500 seguidores

VICE: ¿Cómo empezó?

Courtney Weis: Estaba viviendo en Wisconsin, de donde soy, y quería hacer fotos de mi marihuana, de mis productos de marihuana o de mí fumando, pero como aquí es ilegal, a la gente no le interesaba ver este tipo de cosas. Entonces hice una cuenta de Instagram aparte y la iba a mantener privada para poder subir mis fotos con marihuana. Me aburrí y cerré la cuenta. Me mudé a Washington y la volví a abrir, después de Washington me fui a Colorado, y ahí empezó todo.

¿Por qué lo haces?

Básicamente quiero demostrar que el mundo está equivocado. Quiero que todos sepan el valor medicinal del cannabis y que no se le debería prohibir a la gente la medicina solo por el hecho de vivir en ciertos estados, es extremadamente injusto. Por experiencia propia sé de lo que es capaz de hacer el cannabis como medicina. También quiero romper el estigma de los que se drogan, ese estigma de que no son productivos ni tienen éxito. Y lo quiero hacer de manera profesional, con clase. Simplemente empecé a publicar fotos a diario y con el tiempo la gente me empezó a preguntar si me podían mandar cosas y aquí estoy seis meses después: tengo 25.000 seguidores.

¿Cuál es tu experiencia personal con el cannabis?

Hace tres años tuve el accidente más horrible de mi vida. Algunos amigos y yo íbamos a Florida para el Spring Break. Tuvimos un accidente de coche y yo salí disparada. Me llevaron en helicóptero a Alabama y me pasé 18 días. Los primeros 14 los pasé en cama sin moverme. Tengo una vértebra fracturada y dos soportes en la espalda. De hecho, en ese momento no fumaba marihuana y algunos amigos me dijeron que volviera a fumar porque me ayudaría con mi espalda y así fue. Fumé un día y ni siquiera podía sentirme la espalda, estaba impresionada. Me tenían con morfina, oxicodona y muchas pastillas para el dolor.

He notado que tus fotos suelen ser más escénicas que las de otras cuentas.

De hecho también soy fotógrafa, así que estoy a ambos lados de la cámara. Empecé tomando fotos de la naturaleza. El año pasado, mi novio y yo pasamos seis meses viajando por 25 de los 50 estados. Bueno, así empezó todo, tengo una conexión con la madre naturaleza.

¿Cuál ha sido la foto que más “Me gusta” ha recibido?

Estaba en las montañas de un lugar llamado Royal George y fue increíble. Estaba en una zona realmente hermosa, tenía mi suéter colgando de un hombro. Era un poco sexy, pero no era demasiado revelador. Quiero ser sexy y lo que sea, pero no me interesa quitarme la ropa y mostrarle al mundo ese lado mío. Esa fue probablemente una de las fotos que tuvo más “me gusta”, 1.600.

Makena Pederston, 18, Maui

@ganjjagoddesss

2.700 seguidores

VICE: ¿Por qué ese nombre de usuaria?

Makena Pederson: Se me ocurrió el nombre “Diosa de la ganja” cuando un amigo utilizó el nombre “caladas de diosa” para referirse a las caladas que le daba a la marihuana, entonces me apodé la Diosa de la ganja en Instagram.

¿Cómo llegaste a ser modelo de marihuana?

Cuando era pequeña, mi padre era fotógrafo entonces siempre me sacaba fotos, y cuando empecé a fumar, simplemente me pareció natural porque estaba acostumbrada a estar frente de la cámara. Pensé que le daría un toque especial a mis fotos para hacerlas únicas.

¿Crees que fumar hierba es sexy?

No creo que el hecho de fumar sea la parte sexy, para mí lo sexy de fumar es tener la confianza para ser quien eres y hacer lo que te gusta, incluso si eso implica fumar un poco de marihuana.

Eres muy joven, ¿te preocupa que después te etiqueten como una drogadicta y que tengas esa reputación después?

Sí, soy muy joven, pero no me preocupa que me etiqueten de drogadicta porque es lo que soy, y mi mamá siempre me educó con la idea de estar orgullosa que quien soy y de las cosas que me gusta hacer.