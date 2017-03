Dj Mendez revela oscuros secretos que ocurren dentro del reality “Doble Tentación”

Hace unos días, Dj Mendez con su esposa, Marcela Duque, fueron eliminados del reality show de Mega, “Doble Tentación”.

A causa de su salida, el ex candidato a alcalde por Valparaíso dio una entrevista a La Cuarta en donde reveló algunos secretos del encierro: “me sorprendió la manera como editan lo que yo viví dentro, eso para mí fue como ‘¡Wow!’. Yo tengo un sentido del humor muy pesado y una vez, estábamos muertos de la risa con mi mujer y Gemma, bromeando sobre un labial que supuestamente le quedaba mal a Marce. Ahí quedé como un machista porque, de los 30 minutos que estuvimos echando la talla, ponen una parte cuando yo le digo así como ‘¡no lo uses!’. Quedé como si estuviera prohibiendo cosas a mi mujer. Eso lo encontré penca porque la situación no ocurrió así, entonces lo pintan como ellos quieren. Eso no me gustó”.

Sobre las denuncias que ha recibido el CNTV sobre la violencia que se vive ahí dentro, Mendez señaló: “hay más violencia de la que pueden mostrar. Hay varios que han sido afectados por el encierro. Pasaron varios incidentes y bien fuertes que nunca lo mostraron”.

Y agregó: “En una situación donde había ollas se pasó de la mano y eso no se vio”. También sobre una pelea que hubo entre Oriana Marzoli y Lisandra Silva, señaló: “eso pasó a mayores y no se mostró”.