Ex participante de “Mundos Opuestos” protagonizó accidente de tránsito

Este viernes por la madrugada se supo sobre un accidente de tránsito en Quinta Normal y uno de los involucrados fue el ex participante de “Mundos Opuestos”, David Dubó.

Según un testigo del accidente, la culpa fue del ex ‘chico reality’: “el vehículo Toyota Yaris dobla hacia la izquierda en tercera fila y el otro auto lo choca en un costado y lo da vuelta y queda encima”, relató.

Pero Dubó no está de acuerdo con esta versión y en su cuenta de Facebook contó su versión de los hechos: “Ayer sufrí un accidente de tránsito. Un tipo que venía muy muy muy rápido no se percató que iba a cambiarme de pista hacia la izquierda, me agarra la cola, casi me vuelta, y mi auto quedó con pérdida total”, explicó el deportista. Además, aseguró que no tiene seguro y que a fin de mes iba a contratar uno.

También señaló que la otra persona involucrada no quiso realizarse la alcoholemia y agradeció a sus amigos y familia que creen en él.