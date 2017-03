Llegó de vestido amarillo y calcetas rosadas al funeral de su mejor amigo. La razón es desgarradora

Cuando muere un ser querido, el dolor en el corazón es punzante, el nudo en la garganta apretado, la ceguera mental profunda y la tristeza simplemente paralizante. Duele en el corazón y no hay nada que podamos hacer el respecto, salvo dejar que pase el tiempo y esperar a que la pena disminuya. Algo así le pasó a Berry Delaney luego de perder a su mejor amigo, Kevion Elliot, en la guerra de Afganistán. So conocían hacía más de una década y juntos habían compartido maravillosos momentos, sin embargo, los estragos de la guerra siempre son devastadores. Kevin Elliot murió de la mano de los talibanes y Berry regresó solo a Estados Unidos. El funeral fue cuatro días después y Berry asistió de vestido amarillo y calcetas rosadas. Parecía un insulto y él no explicó nada.

¿La razón?

Durante la guerra, Elliot y Berry hicieron una promesa: si uno de los dos moría en batalla, el otro debía asistir al funeral de vestido amarillo y calcetas rosadas. Fue un trato, se rieron ahí de la locura que acababan de hacer, pero fue un trato, y verdadero.

Entonces Berry cumplió su promesa y llegó al entierro en un atuendo que parecía una falta de respeto. Las personas lo miraban con repudio, pero a él no le importaba. Sabía que su mejor amigo estaba mirándolo orgulloso en algún otro lugar.