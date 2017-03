Desde 2014 Google empezó a dar respuestas directas a algunas de las consultas de búsqueda web de los usuarios, aunque con bastante frecuencia el resultado no es, precisamente, lo que se dice satisfactorio. Por ejemplo, al preguntar a Google en inglés “quién es el rey de EE.UU.”, el sistema responde sin dudarlo ni un segundo: Barack Obama.

Las respuestas directas, que Google denomina ‘featured snippets’ (fragmentos destacados) aparecen dentro de un bloque encima de los demás resultados de búsqueda. En este bloque Google muestra primero un fragmento de un texto que, supuestamente, responde a la búsqueda, y más abajo el titular del artículo de dónde lo sacó y el enlace.

La respuesta de Google sobre ‘el rey de EE.UU.’ es un caso especialmente curioso, Google afirmaba que era Obama, remitiéndose a un texto del portal Breitbart que lo llamaba así de manera sarcástica. Pero después de que en un portal dedicado a los motores de búsqueda se publicara un artículo llamado ‘Según Google, Barack Obama es rey de EE.UU.’ que llamaba la atención sobre este error, ahora el buscador cita a esta publicación para sostener esta afirmación.

Varios medios han reunido ejemplos de errores similares:

A la pregunta de si las mujeres son malas ‘respondió’ que ‘cada mujer tiene algo de prostituta’ .

. A la pregunta sobre qué pasó con los dinosaurios Google afirmó que ‘la respuesta está en la Biblia’.

Google ‘acusa’ de forma infundada a cuatro presidentes de EE.UU. de ser miembros del Ku Klux Klan.

También ‘afirmó’ que ‘Obama planea un golpe de Estado comunista’ .

. O que los antifascistas son camarillas anónimas interconectadas.

Todos estos resultados, obviamente, no son ‘la opinión propia de Google’, sino que se basan en publicaciones que encuentra en la Red. Obviamente, no todas las respuestas directas de Google son tan inadecuadas. De hecho, el sistema ha demostrado ser de gran utilidad en muchas ocasiones, especialmente cuando las preguntas se refieren a hechos específicos. Así, Google no se deja confundir si se es consultado, por ejemplo, sobre el Día Internacional de la mujer.

RT