El impactante caso del hombre que nació con la cabeza al revés en Brasil

Claudio Vieira de Oliveira nació con una rara condición que afecta prácticamente todo su cuerpo. Sus cabeza está boca abajo y sus extremidades son deformes, por lo que al principio se le hizo muy difícil desenvolverse en el mundo. De hecho, apenas nació, los doctores le dijeron a la madre que lo dejara morir de hambre para evitarle sufrimiento. Ella no siguió ese consejo, apoyó a su hijo desde los primeros días. Ahora él se ha transformado en un importante conferencista que habla de la superación personal.

Él tiene hoy 40 años, ha escrito un libro sobre su vida y viaja a diferentes lugares para hablar sobre su experiencia vital. Su enfermedad se llama artrogriposis, la cual fusiona sus articulaciones y lo deja con la cabeza boca abajo y en dirección contraria.

Un día Claudio se dio cuenta de que podía poner un lápiz en su boca y escribir de esa manera. Eso cambió su vida, comenzó a expresarse y a superar sus dificultades. Ha podido trabajar como contador, además de realizar sus eventos motivacionales.

El texto que escribió se llama “El mundo está al revés” y lo lanzó en el Museo de Arte de la ciudad de Sao Paulo.

Quizás lo más terrible de su vida fue cuando era bebé. Su mamá tenía que soportar comentarios muy hirientes de la gente: “La gente empezó a decirme que mi bebé iba a morir porque casi no podía respirar. Algunos me dijeron que no tenía que darle de comer”, declaró.

Claudio desde siempre se mantuvo concentrado trabajando. No quería depender de otra gente. Hacía de contador y trabajaba en investigaciones. Así también aprendió a moverse en su hogar; podía apagar y prender el televisor, tomar su celular, usar la radio, el internet, la ordenadora.

Oliveira tiene confianza en sí mismo. Camina por la calle con sus rodillas, baila y se relaciona con la gente. No puede usar silla de ruedas debido a su postura, sin embargo él se considera totalmente independiente.“A lo largo de mi vida pude adaptar mi cuerpo al mundo. En este momento, no me veo a mí mismo como diferente. Soy una persona normal”, declaró.

¿Qué te parece la historia de este hombre?