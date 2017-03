Mira el oscuro pasado de las hermanas Kardashian en el estreno de su reality show hace 10 años

Son una de las familias más disfuncionales y faranduleras de la actualidad, pero el clan Kardashian obtuvo el origen de su fama gracias a un reality show emitido el 20007 llamado Keeping up with the Kardashians que obtuvo un gran número de televidentes en todo el mundo y fue emitido en EE UU en el canal de cable E! (en España lo emite Fox Life).

Las principales protagonistas eran las hermanas Kourtney, Kim y Khloé Kardashian. La más famosa en esa entonces era Kim por la filtración de un vídeo donde aparecía en momentos íntimos con su pareja y que había causado gran revuelo.

Como podemos observar a continuacion en la foto en la que aparecen presentando su reality, las hermanas han cambiado radicalmente en estos 10 años, sus cuerpos y sentido de la moda es totalmente distinto.

Compara ambas fotos y puedes observar como el dinero y la fama las ha cambiado radicalmente.

Via: Bio bio chile