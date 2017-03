Presidente Maduro le envía enigmático mensaje en ingles a Trump

En el contexto de su cruzada antimperialista, el presidente venezolano Nicolás Maduro envió un mensaje a su homólogo norteamericano Donald Trump, en una concentración de partidarios de su gobierno después de una marcha antiimperialista.

Pdte. @NicolasMaduro “Hoy 9 de marzo es día del Antiimperialismo Bolivariano, día del coraje, de la dignidad”. #VenezuelaAntiimperialista pic.twitter.com/g1g2U1xLB6 — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 9, 2017

En un inglés difícilmente inteligible el mandatario venezolano afirmó dirigiéndose a Trump: “Open your hair. Don’t let them come to you, Mr Trump”.

Que se puede traducir como: “Abre tu cabello. No dejes que vayan por ti, señor Trump “

“Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca”, agregó Maduro.

Con dificultades, el líder venezolano dijo querer dialogar con el gobierno estadounidense aunque reconoció sus diferencias políticas con Donald Trump.

Además, Maduro advirtió a Trump que no se dejara engañar por la oposición venezolana: “Le digo a Donald Trump: no se deje llevar a un fracaso, que es como el fracaso de una crónica anunciada”.

Te dejamos el vídeo para que descifres el mensaje.

Via: Infobae