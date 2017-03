A lo Van Rysselberghe: José Antonio Kast pide indulto para interno de Punta Peuco

La jornada de este viernes la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, hizo noticia por ir a visitar a Punta Peuco a los condenados por violaciones a los derechos humanos. “Cuando esa persona se enferma y cuando deja de ser un peligro para la sociedad, debiera pasar sus últimos días fuera de la cárcel”, declaró la senadora. “Se debe actuar con humanidad, sin ensañamiento judicial”, agregó.

Junto con ello, anunció que realizará un requerimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de que un representante visite Punta Peuco para que conozca la situación de los internos.

Sin embargo, no fue la única que decidió salir públicamente en defensa de estos violadores a los derechos humanos durante este viernes. El diputado independiente de derecha (ex UDI), José Antonio Kast, difundió a través de su cuenta de Twitter la imagen de uno de ellos, Pedro Vivian Guaita, con el objetivo de pedir que la presidenta Michelle Bachelet acceda a la solicitud de indulto que éste ex uniformado ha realizado.

Desaparecido, 19 años

Pedro Vivian es un ex sargento de Carabineros condenado a 6 años por el secuestro calificado del dirigente de las Juventudes Comunistas, Pedro Gabriel Acevedo Gallardo, estudiante de la Universidad Técnica del Estado al momento de su detención, el 28 de abril de 1975.

Acevedo tenía tan solo 19 años cuando fue secuestrado desde su domicilio en Tierra Amarilla, en Copiapó, operativo en el que participó Pedro Vivian, el policía por el que aboga hoy Kast. Fue trasladado hasta el Regimiento de Infantería Motorizada N°23 “Copiapó”. Desde entonces permanece en calidad de detenido desaparecido.

Junto a una imagen en donde se ve a Vivian en una cama de hospitalización con un crucifijo en su pecho, el diputado José Antonio Kast señala que “Don Pedro Vivian” está “postrado con una enfermedad terminal”. Y si bien consigna que se encuentra condenado, omite las razones de su situación judicial. Luego de eso, Kast agrega la cuenta de Twitter de Bachelet junto al hashtag #IndultoYa.

Daniel Labbé Yáñez