Joven que supuestamente rayaba micro en realidad tapaba mensaje xenofóbico

Una joven aparece sentada frente a una pared del Transantiago y sostiene un lápiz negro en su mano derecha. Esa es la imagen que comenzó a circular a través de redes sociales, como WhatsApp, durante los últimos días. Se trata de Amaia Iriarte, una estudiante de sicología en la Universidad de Chile, que fue acusada de este hecho por otra persona a través de Twitter y que contó, tras un suerte de polémica que implicó el reto de su padre, la verdadera historia al diario Las Últimas Noticias.

“Paradero Vitacura. Suben estas dos niñas; no pagan y se ponen a rayar la micro. Inspectores @Transantiago nunca fiscalizan acá arriba”, escribió la usuaria que la acusó. Según lo que Iriarte contó a LUN, lo del no pago del pasaje era lo único cierto. “Efectivamente no pagué la micro. No tenía saldo y, por algún motivo que desconozco, no me funcionó el pasaje de emergencia. Pero mi amiga sí pagó”, dijo, pero añadió, respecto a la denuncia en su contra, que no estaba rayando la micro, sino que tapando un escrito en el que se podía leer un mensaje xenofóbico.

“Me dio mucha lata lo que decía y le dije a mi amiga que si lo borraba. Así que ahí me senté en el suelo, saqué un plumón negro para dibujar que tenía y empecé a rayarlo encima. No pude hacerlo desaparecer completamente, por las letras rojas, pero se notaba menos lo que decía”, contó.

Luego de relatar esta otra versión de la historia, Amaia recibió diversas muestras de apoyo.