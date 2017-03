Nicolás Grau, del Frente Amplio: “No se pueden hacer cambios sociales grandes si no se tiene el apoyo de una mayoría”

Durante esta semana se iniciaran los encuentros territoriales del Frente Amplio a lo largo del país. La alianza que apuesta por constituir una tercera fuerza en el campo político chileno convoca a tod@s quienes quieran participar en la discusión de temáticas que afectan el diario vivir. El Ciudadano conversó con Nicolás Grau, del Movimiento Autonomista y que participa en la coordinación del proceso programático del Frente Amplio, quien nos contó qué están armando.

¿De qué se trata la invitación?

Entendemos que el Frente Amplio es algo todavía en construcción. Creemos que una de las formas de constituirnos es haciendo una discusión programática en cada uno de los territorios. Esa es la base de un programa social y parlamentario.

La invitación es entonces a armar un programa de gobierno.

Queremos organizar una plataforma programática que sea coherente, financiable y consistente; en la que efectivamente la participación sea masiva y vinculante. Siempre se ha planteada de manera excluyente lo participativo con respetar la sostenibilidad fiscal. Pues queremos romper con esa idea y demostrar que es posible dicha coherencia.

¿Cómo harán el proceso?

Tenemos tres etapas. La primera, desde el 20 de marzo hasta fines de abril calculamos, se hace una invitación en cada comuna del país para encuentros territoriales para construir propuestas tanto para el territorio como para lo nacional. Se trata de juntar a toda la gente, tanto militantes de las organizaciones del Frente Amplio como no militantes a discutir qué país queremos. Las actas de todos los territorios que se produzcan las subiremos a un sitio web.

¿Porqué ese énfasis en el territorio local?

La soberanía política está en los territorios.

Luego de ese paso que sigue…

En una segunda etapa un equipo de apoyo tendrá que sintetizar todas las propuestas, respetando íntegramente la voluntad expresada en esas actas. Las políticas que involucren gasto fiscal importante, como los programas sociales, tendrán también un costo estimado de ese gasto fiscal. Paralelamente tendremos un equipo económico y jurídico que desde marzo empezará a pensar distintas formas de aumentar los recursos fiscales. En mayo por un lado tendremos un grupo grande de propuestas con sus estrategias legislativas y económicas.

Y una tercera etapa discutirá las propuestas en los territorios. La idea es que a fines de junio todos los que participen del proceso votemos los cambios tributarios, el monto y la forma de aumento del gasto fiscal, la priorización de las propuestas y la definición si es que hay propuestas excluyentes. Así tendremos priorizadas las propuestas y en el momento de ser gobierno se realizarán las propuestas posibles de financiar con el gasto fiscal que estimamos. La priorización de estas propuestas va a estar dada por la gente. Van a estar bien financiadas. Es parecido el espíritu a como se construyen los presupuestos participativos.

¿Qué llevan avanzado?

Hemos avanzado en las cosas que se necesitan para los encuentros territoriales, que parten en marzo. Estamos trabajando en la página web. A su vez estamos organizando los grupos de apoyo programáticos (GAP), que harán diagnósticos-provocaciones que ayuden a estructurar el debate en los distintos territorios. Son más de veinte GAP con temas más convencionales y otros que se relacionan más con nuestras sensibilidades. Se abordan temas como salud, educación, vivienda y territorio, ecología, infancia, género, diversidad sexual, entre varios otros. Estamos articulando las organizaciones políticas del Frente Amplio en las comunas para hacer estos encuentros comunales. Esperamos que se sume mucha gente, ciudadanía para que pensemos.

DEMOCRACIA RADICAL

¿Qué diferencia hay entre el Frente Amplio con las apuestas anteriores de izquierda ampliada, como el MIDA o el Juntos Podemos?

Somos parte de esa tradición, que queremos superar en alguna medida, pero consideramos que hubo varios intentos valiosos. No es renegar de eso, hay movimientos que están en el Frente Amplio que participaron en Juntos Podemos. Son cosas distintas, pero somos parte de esa historia. Creo que la diferencia principal tiene que ver con el momento histórico: En Chile hay una crisis de la élite que no tiene la legitimidad social y política de antes. Está en disputa la hegemonía cultural. Lo que abre las puertas no sólo para la izquierda, sino que para todos los movimientos transformadores. El escenario es muy distinto y mucho mas favorable para la emergencia de una tercera fuerza que plantee de manera creíble una posibilidad transformadora en Chile.

Ya no estamos en la modorra de los noventa…

También es diferente el momento social que es de mayor diversidad, de acumulación política de luchas. Hay muchas experiencias de luchas habitacionales, estudiantiles, ecológicas, por derechos sociales que a fines de los noventa existían con menor intensidad. El campo social y político estaba mucho más apagado. Creo que la diferencia principal con la izquierda de los noventa es el escenario. Y las distintas fuerzas que hemos confluido en el Frente Amplio hemos ayudado a generar ese escenario.

Entonces la apuesta es más amplia.

Estamos con una apuesta de lograr una amplitud social bastante inédita en la izquierda chilena, por lo menos en los últimos 30 años. De hecho, la misma idea de izquierda se tiene que superar para sumar a toda la gente que quiera hacer transformaciones importantes en Chile. La amplitud no es algo vago o abstracto, sino que se expresa en esta convocatoria programática que estamos haciendo. Implica un riesgo, ya planteado por muchos, de que la transversalidad implique como resultado un programa con ideas que acaben no gustando a nadie. La apuesta es más arriesgada, de amplitud. Su construcción va a estar dada en los territorios a través de este proceso programático. No es que le preguntemos a la ciudadanía cuál es su opinión, sino que hay una confianza mayor en la ciudadanía, en la democracia radical, no queremos tener todo controlado porque confiamos que los proyectos que surgen a partir de la discusión colectiva son proyectos que son serios, que perfectamente pueden ser viables y que tienen el apoyo de sectores sociales grandes. No se pueden hacer cambios sociales grandes si no se tiene el apoyo de una mayoría.

TECNOLOGÍAS PARA AMPLIAR LA DEMOCRACIA

¿De que forma integran las nuevas tecnologías informáticas para generar formas abiertas de decisión, considerando el actual momento de crisis de representatividad política?

Es un tema que nos interesa en lo programático. Vamos a tener una página web para subir las actas en formato estandarizado, pero también vamos a hacer cosas que se apoyen en las tecnologías de información que harán que el proceso sea más transparente. Por ejemplo, tras las primeras etapas se pueden georeferenciar los datos y ver, por ejemplo, en que territorios es más importante el tema de las pensiones o de la salud. Esto sería muy interesante de tener comparado con el proceso constitucional que hizo el gobierno, en el cual la información y el análisis se hizo en grupo pequeños. También el Partido Pirata es parte del Frente Amplio, compañeros que tienen experiencia en estos asuntos y plantean soluciones tecnológicas para ampliar la democracia.

¿Cuál es la importancia de volver al territorio para construir fuerzas, producir multitudes desde ese lugar?

Dada la radicalidad de las transformaciones que queremos hacer, sería iluso pensar que es algo fácil. La minoría que tiene el poder, que tiene la riqueza y controla los medios de comunicación, la inversión y hace poco controlaba culturalmente al país cuando aún existía la legitimidad del orden político heredado de la dictadura. Nos enfrentamos un grupo que ha tenido el poder en Chile desde 200 años. Una primera pregunta es entonces saber dónde radica nuestra fuerza. Cuál es la probabilidad que tenemos de hacer transformaciones en Chile. Y no hay duda de que nuestra fuerza radica en la posibilidad de sumar grandes multitudes, de sumar a la gente, de oponer a esos grupos minoritarios que controlan todo en Chile las esperanzas de las mayorías. Es la única posibilidad.

Además de la legitimidad social de formar mayorías ciudadanas.

Es nuestro punto de partida. Pensamos que para hacer reformas importantes en Chile hay que tener un despliegue social. Sin tener un apoyo social, gente convencida, participando con sus expectativas desbordadas, entusiasmadas, incluso con un poco de locura. Sino se construye eso no hay posibilidad de hacer Frente Amplio.

Pero el actual gobierno fue electo con la idea de una nueva mayoría transformadora.

El actual gobierno creo que es el que tuvo el mayor afán transformador de los gobiernos anteriores. Pero su error principal fue pensar que podían hacer transformaciones importantes si tener a la ciudadanía movilizada. Se trató de hacer reformas con la misma forma de hacer política de la Concertación. Nosotros le damos un rol mayor a la politización de la sociedad, a la sociedad organizada, se trata de constituirnos como una gran multitud, como un pueblo, una ciudadanía consciente de sus derechos y que tiene una oportunidad.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

OJO CON: El Frente Amplio es un colectivo que agrupa a los partidos y movimientos de izquierda y liberales. Es integrado por Poder Ciudadano, Revolución Democrática, Partido Liberal, Partido Ecologista Verde, Partido Humanista, Partido Igualdad, Movimiento Autonomista, Izquierda Autónoma, Nueva Democracia (Cristian Cuevas), Izquierda Libertaria, Convergencia de Izquierdas y el Partido Pirata de Chile.