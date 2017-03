No estás sola: el mensaje viral de una mujer con depresión tras tener un hijo

Tener un hijo te cambia la vida, más aún si eres mujer, ya que no solo te la cambia en lo que respecta a tu vida cotidiana, sino también en lo que se refiere a tu físico. Por este motivo tras dar a luz son muchas las madres que sufren depresión posparto, un trastorno que si no es tratado rápidamente puede llegar incluso a acabar con su vida.

Precisamente, Ruth Lee, una joven estadounidense, ha tenido que hacer frente a este tipo de trastornos psicológicos, ya que tras dar a luz a su primer hijo en noviembre de 2016 tuvo depresión y le costaba aceptar su nuevo cuerpo.

La joven lo pasó tan mal que ahora ha decidido ayudar a otras mujeres que estén pasándolo mal lanzando mensajes inspiradores y contando su experiencia a través de Instagram, red en la que habla de dolores, cicatrices y de marcas, de esas marcas que nos va dejando poco a poco la vida, las cuales no tienen porqué ser una imperfección.

“Hice esta foto y no me podía creer que fuera yo. Comparto esto porque sé en mi corazón que hay gente ahí afuera apurada por el ‘qué dirán’. Que pensarán que no son bellas, que sientan que están arruinadas, o que no merecen la pena, o que no son lo suficientemente buenas. Tal vez lo tuyo no sean cicatrices físicas, pero tal vez se trata de una relación fallida, una dificultad en tu carrera, problemas económicos o simplemente sentirte perdida en la vida. Ante todo, sé amable contigo misma. Que sepas que no estás sola. No dejes que los medios te digan qué es lo bello y qué es real”, expresaba Lee.