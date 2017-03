Se conoció la historia de la conductora furiosa que se viralizó

En las imágenes de video que circula en las redes sociales se ve cómo la mujer bajó de su auto y agredió con patadas y trompadas al otro conductor.

El video fue grabado en la ciudad argentina de Ramos Mejía y muestra una aparente discusión de tránsito en la que una mujer ataca y golpea violentamente a un conductor en plena calle. El conductor de la camioneta baja de su vehículo para enfrentarse con la mujer, quien sin dudarlo empieza a golpearlo a él también.

En ese momento el hombre se bajó, pero lejos de calmar los ánimos, recibió varios golpes de puño de la supuesta víctima del accidente automovilístico. Aunque en realidad la historia era bien distinta.

Tras la difusión de la filmación, la mujer -identificada como Gabriela Rabago- rompió el silencio y explicó el contexto en el que se desarrolló el episodio. “Es mi ex pareja desde hace un mes y medio y me cruzó la camioneta después de que dejé a mis hijos en la escuela”, contó Gabriela, citada por el Clarín. “Es un tema privado de violencia de género, no tiene nada que ver con un problema de tránsito”.

“Pensé que me venían a robar, porque me cruzó la camioneta”.

La mujer protagonista de uno de los videos más vistos en los medios nacionales desde anoche -en el que se la ve golpeando a un automovilista- aclaró que no se trató de una discusión de tránsito, como se especuló. Primero es él quien me pega, después lo que se ve en las imágenes y luego llegó la Policía que lo detuvo”, agregó. La mujer contó que todo está judicializado y que su ex la amenaza: “Me sigue, conoce mis horarios y dice que me va a matar”. Si me pasa algo ya saben quién fue”, finalizó.