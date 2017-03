Una artista transformó las frases de Trump en slogans de publicidad machista de los cincuenta

Muchos eslogans de la publicidad enfocada a mujeres en los cincuenta serían inaceptables en 2017. Ella será más feliz esta Navidad con una Hoover, Hasta una mujer puede abrir esta botella de catsup o Demuéstrale que este es un mundo de hombres son algunos ejemplos. Una artista siria considera que las declaraciones que ha dado Donald Trump sobre las mujeres no son muy distintas. “Estaba investigando sobre publicidad de los cincuenta y cuando me topé con estos anuncios misóginos no pude dejar de pensar en los comentarios sexistas de Trump”, cuenta a Verne la artista que se identifica con el seudónimo Saint Hoax (santo engaño o tomada de pelo).

La residente de Nueva York tomó 11 anuncios antiguos de revista y reemplazó sus eslogans con frases de Trump. “La forma en la que las mujeres son representadas en los medios ha cambiado de forma drástica desde que surgió esta publicidad”, dice la artista. “Desgraciadamente, Trump está tratando de regresar a EE UU a la época de Mad Men“. El título de la serie se titula Make America Misogynistic Again (Haz a Estados Unidos misógino de nuevo), que hace alusión al eslogan de campaña del magnate. Las imágenes registran más de 10.000 favoritos en Instagram.

Saint Hoax también atrajo la atención de los medios por su retrato de Trump con la mitad de la cara pintada como travesti y una serie donde lo representa como villanos de Disney. Ella define su arte como POPlitically incorrect (políticamente incorrecta a la pop), “pinturas y visuales que muestran el mundo en el que vivimos a través de la sátira”, explica.

Saint Hoax espera que con su serie de anuncios modificados “la gente se dé cuenta de que las pláticas de vestidor de Trump son extremadamente peligrosas, ya que él es el presidente de EE UU y se supone que es el representante de uno de los países más feministas del mundo”. A continuación, publicamos las imágenes con permiso de la autora y explicamos las frases de Trump que se presentan en cada una.

1. Grab them by the pussy (agárralas por la vagina). Trump dijo esto durante una conversación privada con el presentador Billy Bush en 2005. El Washington Post publicó una grabación de la plática durante la campaña presidencial, la cual causó polémica, pero no evitó la victoria del republicano. Frase original del anuncio: Si tu esposo se entera de que has cambiado de marca de café…

2. It doesn’t really matter what they write, as long as you’ve got a young and beautiful piece of ass (no importa lo que escriben, siempre y cuando tengas una mujer joven y hermosa). La revista Esquire le preguntó su opinión sobre los artículos que hablaban del colapso de sus negocios en Atlantic City, eso fue lo que respondió. Frase original del anuncio: Hay que vivir como lo hacían los nativos.

3. You never get to the face because the body is so good (nunca ves su cara porque su cuerpo es increíble). En el show de radio de Howard Stern en 2004, el magnate dijo esto en referencia al físico de la tenista Steffi Graf. Frase original del anuncio: Ninguna máscara de Halloween es más aterradora para los hombres que el mal aliento matutino.

4. Must be a pretty picture, you dropping to your knees (debe ser una escena bonita, tú poniéndote de rodillas). El comentario fue para Brande Roderick, modelo y actriz que participó en la segunda temporada de Celebrity Apprentice, el reality de Trump. Durante una junta de consejo, Roderick dijo a Trump que ella se había arrodillado ante el líder de su equipo. Frase original del anuncio:Demuéstrale que este es un mundo de hombres.





5. Women, you have to treat them like shit (mujeres, tienes que tratarlas de la mierda). Un amigo cercano de Trump le atribuyó esta frase al magnate en una entrevista con la revista New York en 1992. Frase original del anuncio: Es bueno tener a una chica en la casa.

6. I tell my friends to be rougher with their wives (le digo a mis amigos ser más duros con sus esposas). Trump dijo esto en una entrevista con el canal ABC en 1994. También comparó a las mujeres en su vida con sus edificios. Frase original del anuncio: Sal de la era de los huesos, cariño.

7. When I come home and dinner’s not ready, I go through the roof! (Cuando llego a casa y la cena no está lista, enfurezco). Esta declaración también es de su entrevista con ABC. Frase original del anuncio: No te preocupes amor, por lo menos no quemaste la cerveza.

8. A person who is flat-chested is very hard to be a 10 (Es muy difícil que una persona con pechos planos sea un 10). En otra participación en el show de Howard Stern en 2005, Trump dijo que calificaría la belleza de Nicolette Sheridan, actriz de Desperate Housewives, con un cuatro. “En su años mozos pudo haber sido un ocho, pero nunca un 10 por el tamaño de sus senos”. Frase original del anuncio: Eso es adorable.





9. For a man to be succesful he needs support at home, not someone who is always griping and bitching (para que un hombre sea exitoso necesita apoyo en el hogar, no alguien que es quejica y encimosa). Esta frase la escribió en su libro The Art of Comeback (el arte del regreso), según un artículo de Time. El anuncio original no incluye un eslogan o frase.





10. Such a nasty woman (una mujer tan desagradable). Así se refirió a Hillary Clinton durante el tercer debate presidencial en octubre de 2016, mientras ella hablaba de elevar impuestos a la población más rica. La frase fue una de las más notorias de la campaña presidencial y se usó como emblema durante la marcha de las mujeres en EE UU el pasado enero. Frase original del anuncio: ¿Siempre es ilegal matar a una mujer?



11. You don’t give a shit if a girl can play violin like the greatest violinist in the world. You want to know, what does she look like? (Te importa una mierda si una chica puede tocar el violín como el mejor violonista del mundo. Lo que quieres saber es cómo se ve). Este es un fragmento de una entrevista presentada en el libro TrumpNation, en referencia a los concursos de belleza. Frase original del anuncio: ¿Debe un caballero ofrecerle un Tiparillo (cigarro) a una violinista?