Refichaje: Sólo 20 diputados podrían repostular al Parlamento

El proceso de refichaje también abre un flanco para las aspiraciones parlamentarias de las colectividades. Los partidos que no cumplan no podrán postular candidatos al Congreso en aquellas regiones en las que no alcancen las metas mínimas.

A casi un mes para que se cumpla el plazo que tienen los partidos para constituir un nuevo padrón de, al menos, 18.512 militantes que exige la ley, algunas colectividades están lejos de alcanzar la cifra. Junto con lo anterior, y para que los partidos no sean disueltos, deberán lograr constituirse al menos en tres regiones continuas u ocho discontinuas; y si quieren inscribir una candidatura presidencial, deben estar reconocidos en todo el país o, en su efecto, sumar un padrón de militantes de 33 mil personas. Pero el proceso de refichaje también abre un flanco para las aspiraciones parlamentarias de las colectividades. Los partidos que no cumplan no podrán postular candidatos al Congreso en aquellas regiones en las que no alcancen las metas mínimas. En el caso de los candidatos a parlamentarios, los partidos tienen plazo hasta el 21 de agosto para completar el refichaje. La velocidad con que las colectividades han cumplido este proceso genera incertidumbre. Según el último registro de militantes entregado por el Servel al 7 marzo, se configura hasta el momento un escenario en el que de los 120 diputados que hoy componen la Cámara solo 20 podrían optar a la reelección. De estos, diez corresponden a parlamentarios socialistas (el partido que ha tenido más éxito hasta ahora en el proceso de refichaje), nueve a legisladores independientes y uno a Evópoli: Felipe Kast. Los legisladores que sí podrían repostular, de acuerdo a las cifras actuales manejadas por el Servel, son los PS Jenny Álvarez, Osvaldo Andrade, Juan Luis Castro, Daniella Cicardini, Fidel Espinoza, Maya Fernández, Daniel Melo, Denise Pascal, Luis Rocafull y Leonardo Soto. Es decir, 10 de los 17 diputados de la bancada socialista. En el caso de los independientes, quienes estén interesados en postular a la Cámara deberán juntar las firmas para oficializar su candidatura, tal como lo hicieron en las elecciones de 2013. Según la ley, tienen que presentar el patrocinio del 0,5% de los electores que votaron en la última elección parlamentaria de la región a la que postulan. En la Democracia Cristiana, en tanto, pese a haber alcanzado la cantidad mínima de militantes en tres regiones (la IV, IX y XIV), el partido aún no cumple con los requisitos para formarse como partido legal, esto es tres regiones continuas u ocho discontinuas. Así, pese a cumplir con los militantes exigidos en sus regiones, los diputados Fuad Chahin, Iván Flores, Mario Venegas y Matías Walker igualmente estarían impedidos de competir. El Ciudadano TWITTEAR COMPARTIR