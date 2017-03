Goic y las condiciones a la Nueva Mayoría: “Estoy hablando del rayado de cancha en que nos situamos”

Junto con eso sostuvo que “lo que no me parece es que centremos la discusión en el mecanismo, así como que nos enamoremos de uno u otro. Yo misma, cuando planteé mi disposición de ser candidata, dije que me gustaría que fuera una primaria, pero que eso sea producto de una discusión de fondo que tenemos que hacer para llegar a esa primaria”.

Respecto de la conformación de un nuevo programa del conglomerado oficialista, Goic sostuvo que éste “tiene que ver con cómo acordamos líneas programáticas, cómo acordamos el tema parlamentario, sumar la mayoría de las fuerzas y más bien de cómo garantizamos un comportamiento que sustente un Gobierno”.

Y ahí recalcó que las condiciones tienen que ver con “el rayado de cancha en que nos situamos”.

“Estoy hablando de hacer una sana autocrítica respecto de los errores que hemos cometido como Nueva Mayoría durante este Gobierno que son evidentes, que tenemos que ser capaces de mirar con franqueza y enmendar para ser mucho mejor Gobierno, para recuperar confianzas también en la gente. De eso estoy hablando”, finalizó.