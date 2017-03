NO ES BROMA: Game of Thrones recurre a Ed Sheeran para salvar la serie de su fracaso

El cantante compartirá elenco junto a Kit Harington y Masie Williams.

Lost, Revolution, Entouage, Mad Men y tantas otras. La lista de series que han encontrado un final decepcionante luego de varias temporadas exitosas es interminable.

Bajo esta lógica, los productores de Game of Thrones tienen temor a correr con el mismo destino que sus antecesoras.

Es por eso que para la próxima temporada a estrenarse en julio, John Snow y sus amigos tendrán una visita que jamas podríamos haber imaginado:

“Who of us do you like better?” @Maisie_Williams & @SophieT to @gameofthrones show runners Benioff & Weiss. #sxsw#gameofthronespic.twitter.com/6fnPhHhikV

— SuperHappyNerdTime (@SuperHappyNerd) 12 de marzo de 2017