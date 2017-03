Luis Larraín, el ex presidente de Iguales que ahora es candidato a diputado

Luis Larraín, ex presidente de la fundación Iguales, postulará al cargo de diputado en las elecciones parlamentarias que se realizarán en noviembre de este año. Apoyado por Ciudadanos, el partido de Andrés Velasco, competirá por un escaño en el distrito 10, que comprende las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja.

“Hoy es un día muy importante para mí. Quiero compartir con ustedes que, después de años de trabajo como dirigente social, tomo el desafío de competir por un escaño en la Cámara de diputados por el distrito 10, apoyado por el nuevo partido Ciudadanos. Me gustaría intentar mejorar la política desde adentro. ¡Espero contar con ustedes!”, escribió en su cuenta de Instragram el domingo pasado.

Larraín, conocido como activista por los derechos de la diversidad sexual, y por ser hijo de Luis Larraín Arroyo, director ejecutivo del centro de estudios de derecha Libertad y Desarrollo, hizo énfasis en su carácter de independiente ante esta aspiración por un cargo público.

“Por ahora soy independiente, por mi rol en la sociedad civil, y vengo con ese chip. Lo importante es que me siento parte de un proyecto político de una coalición de centro liberal, que ese es un domicilio político que me identifica y que coincide con la salida de una vieja política que está muy cuestionada y en la que no me siento cómodo”, dijo a La Tercera