¿Es Bella Hadid? The Weeknd lanzó el póster de su próximo material y aparece su ex novia

La separación de la modelo Bella Hadid y The Weeknd pasó a fines de 2016 sin penas, ni gloria. No fue hasta que se supo que el músico ahora sale con Selena Gomez, que se generó una gran polémica entorno al triángulo amoroso.

Ahora, The Weeknd publicó el póster de su próximo material y tras él aparece una mujer con un rostro bastante particular. ¿Es Bella? Ni bien el músico mostró la fotografía, comenzaron a circular las sospechas.

Lo que el músico mostró es el póster de la canción “I Feel it Coming”, la cual cuenta con la participación de Daft Punk. Lo más llamativo del flyer, y que sus seguidores no han parado de señalar en las redes sociales, es que la mujer que aparece allí es, sin lugar a dudas, IDÉNTICA a su ex novia.

Recordemos que Bella y The Weeknd estuvieron juntos durante casi dos años, hasta noviembre pasado, momento en que decidieron confirmar su ruptura. Desde entonces, las razones de su separación se mantuvieron en secreto y ninguno de los dos hizo declaraciones respecto a los motivos. ¿Tiene el músico algo para decir?