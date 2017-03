¡Indignante!: Nuevamente una modelo se burla en redes de una mujer con sobrepeso en su gimnasio y la gente enfurece

Desgraciadamente, aún queda mucha superficialidad en el mundo y, es por esa particular razón que suceden este tipo de cosas. Hace meses atrás, una modelo de de revistas para adultos se burló de una mujer que estaba bañándose en el gimnasio. La historia fue chocante para muchas féminas por el atrevimiento de la joven. Hoy, Diana Andrews, una físicoculturista, es la que le tomó fotos a una chica haciendo ejercicio y burlándose de ella a más no poder.

¡Mujeres es hora de parar con las burlas, las faltas de respeto, de aprecio, de cariño entre nosotras mismas! Nuestro género está hoy en día luchando por la igualdad, pero hay que empezar a practicarlo entre nosotras mismas. Un claro ejemplo de lo que NO se debe hacer lo demostró Diana Andrews, una mujer con cuerpo muy ejercitado, que se burló de una chica que estaba en la máquina de correr en su mismo gimnasio.

Esto fue lo que Diana compartió el 8 de marzo a través de su Instagram.

*Manijas de amor* *Apuesto que está pidiendo hamburguesas por delivery*

Esta fisicoculturista inglesa compartió con sus más de 17 mil seguidores en Instagram estas fotografías.

Como era de esperarse, creó polémica, porque la verdad es que nadie en este mundo tiene derecho de juzgar o, incluso peor, burlarse de otra persona.

En lo personal, ver este tipo de publicaciones me hace sentir mucha ira. Esta es una manera de burlarse del físico de alguien sin ningún tipo de tapujo, límite o respeto. Que seas una figura pública y dediques gran parte de tu vida a mantener en forma tu cuerpo no significa que seas mejor que aquella mujer que simplemente estaba haciendo ejercicio y no tenía el cuerpo que tú Diana Andrews piensas que es el adecuado. Sinceramente, un desagrado y una vergüenza.

Obviamente, después de tanta crítica la misma Diana tuvo que pedir disculpas a través de su Snapchat.

Estoy escribiendo para expresar mis más sinceras disculpas por mis acciones. Me di cuenta que estuve equivocada al hacer esa tonta broma. No fue mi intención burlarme, herir o faltarle al respeto a alguien. Gracias a todos por sus mensajes y continuo apoyo. #Grande.

Estos son estragos de lo que alguna vez aquella modelo de revista para adultos también hizo:

“Si yo no puedo ignorar esto, entonces ustedes tampoco”

Dos claros ejemplos de por qué estamos cómo estamos. ¡Basta ya de humillarse entre mujeres, de ser tan superficiales y solo verle el físico a una persona! Cada quien sabe por qué luce cómo luce, es una decisión personal y nadie tiene idea de lo que hay detrás de cada individuo.