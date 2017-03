¿Quiere recuperarla? Justin Bieber no para de enviarle mensajes cariñosos a una de sus ex

Desde que Justin Bieber regresó a Instagram, su comportamiento no para de dar que hablar. Como todos recordamos, el cantante había cerrado su cuenta personal, después de que sus propios fanáticos insultaran permanentemente a su entonces novia, Sofia Richie.

Según se supo tiempo después, ambos terminaron su relación y nada parecía haber quedado en buenos términos. Sin embargo, ahora todo indicaría que Justinestá intentando acercarse a ella, con intenciones ¿amorosas?

Los y las Beliebers más atentas encontraron diferentes comentarios del cantante en las publicaciones de Sofia. Por ejemplo, en una de sus fotografías más recientes, Justin decidió comentar públicamente “eres muy bonita”.

Aunque Sofia no respondió su comentario, empezaron a circular versiones de acercamiento de la ex pareja. Esta vez, si Justin se reconcilia con su ex y vuelven a comenzar una relación, ¿los Beliebers la aceptarán?