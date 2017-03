Ed Sheeran tendrá un papel en la próxima temporada de Game of Thrones

MTV informa que los productores David Benioff y Dan Weiss confirmaron que han estado persiguiendo al cantante por un tiempo, y que finalmente hicieron que Sheeran actúe para la próxima temporada, que se estrena el 16 de julio.

“Durante años, intentamos que Ed Sheeran apareciera en el programa para sorprender a Maisie, y este año finalmente lo hicimos”, dijo Benioff antes de decir que no se darían más detalles sobre su participación.

Eso no fue la única gran revelación del equipo GoT . Además de decir que la octava y última temporada del show tendrá sólo seis episodios, Benioff, Weiss, Williams y Turner pasaron un buen momento compartiendo algunos de sus momentos favoritos de GoT, a quienes traerían De vuelta si no los hubieran matado (Catelyn Stark y Joffrey Baratheon, sorprendentemente) y se burlaban unos de otros.

Para la séptima temporada todavía faltan meses, pero es una locura pensar que los Siete Reinos está llegando a su fin, y que el capítulo final será el más corto en toda la epopeya.

MTV