¿Cómo descubrir a un mentiroso?: Estudio determinó las 5 frases más utilizadas por ellos

Si alguien es experto en mentir, de seguro será muy difícil descubrirlo. Las personas expertas en mentir saben hacerlo muy bien y es por eso que darse cuenta resulta muy complicado para quienes los rodean.

Sin embargo, aunque suene contradictorio, es justamente gracias a esa cautela a la hora de mentir es que los expertos han descrifrado algunas de las frases que más se repiten entre los mentirosos, por lo que descubrirlos no sería tan difícil.

Así es que la próxima vez que sospeches de alguien, es mejor que pongas atención en el vocabulario que utiliza. Mira las 5 frases que más usan:

1.- “No quiero hablar de eso”

Una persona que está mintiendo trata a toda costa de escapar de una conversación rápidamente. Pamela Meyer, autora de “Liespotting: Proven Techniques to Detect Deception”, dice que si quieres descubrir a un mentiroso acepta cambiar la cuestión, él o ella te seguirán la corriente felizmente.

2.- “Yo no…”

Para convencerte, una persona que no te está diciendo la verdad usará el “No” dentro de su explicación todas las veces que pueda: “Yo no hice eso… no entiendo por qué lo crees”, etc. De acuerdo con Meyer el “énfasis adicional en la negación no es necesario si alguien está diciendo la verdad”.

3.- “¿Cómo puedes acusarme de esa manera?”

En el caso de esta frase, la intención de la persona que la usa es que tú sientas la necesidad de justificar tu acusación, y lo harás, sobre todo si es alguien a quien quieres mucho; mientras ella obtiene tiempo para pensar en un argumento y alimentar su mentira.

4.- “No recuerdo haber hecho eso”

Las gente que engaña a menudo afirma que tienen problemas con su memoria para justificarse y no decir la verdad. Pero, si esa razón es real, la persona en cuestión debería poder decirte los detalles exactos que sí es capaz de recordar. Pero, si te está mintiendo, ni siquiera va a hacer el intento de acordarse.

5.- “A decir verdad…”

El uso de palabras o frases como “A decir verdad”, “honestamente”, “juro que”, es una señal de que una persona está tratando intensamente de convencerte de que no está mintiendo. “Cuando la gente usa estas declaraciones para hacer hincapié en su honestidad, hay una alta probabilidad de que esté ocultado algo”, dice Meyer.

Esto es algo que se rescató de lo que más se repite, pero también siempre debes confiar en tu instinto.