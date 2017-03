Kylie Jenner terminó su relación con Tyga por una triste razón

Luego de mantener una relación durante un año y medio con Tyga, Kylie Jenner le puso punto final a la relación, y sorprendió a más de uno. Al parecer ella tomó esta decisión tras “cansarse” de que él sea tan irresponsable con su dinero.

Nadie sospechaba que algo así iba a suceder, pero según revelaron, ella necesitaba hacer cambios en su vida. “Kylie ha terminado su relación con Tyga, por lo menos por ahora. Ella cambia de opinión como cambia de ropa interior y Tyga tiene el hábito de siempre conseguir escabullirse de nuevo en su cama de alguna manera,” le reveló a HollywoodLife.com una fuente cercana a la empresaria de 19 años.

“Básicamente Kylie se aburrió de la relación, sentía que no iba a ninguno lado y luego de más de 18 meses, Tyga todavía no le había dado un anillo, así que… Ella no está con nadie, y no cree que él la haya engañado, pero ella está segura que puede conseguirse un novio más hot, y más millonario,” agregó la fuente. “Kylie sentía que Tyga se aprovechaba [financieramente] de ella. Además está creciendo y se está convirtiendo en una mujer, y necesitaba hacer unos cambios en su vida.”

Y a decir verdad, esto no nos resulta tan alocado, ya que la última foto que compartió Kylie, de ellos dos juntos fue para San Valentín. Él había publicado una foto de ellos en la tienda pop up que la menor del klan había abierto en Nueva York.

Vía TKM