SALA K presenta “Aquarius” de Kleber Mendonça Filho, presentado por el crítico de cine Christian Ramírez

Clara (Sonia Braga) es la última habitante de su edificio. Todos sus vecinos han aceptado la oferta de una constructora que desea demoler para construir uno nuevo en su lugar; pero esta profesora jubilada se niega a irse de su espacio favorito y no hay quien la convenza. Ni los ruegos ni las amenazas y por último la violencia que la empresa comienza a ejercer contra ella.

¿Qué la mueve a resistir? ¿Toda una vida de recuerdos, cierto sentido de la integridad o simplemente la porfía? Es claro que la película no sólo hace referencia a un caso puntual, sino es la mirada a todo un continente que -en vez de sentirse obligado a transar con un futuro implacable- podría comenzar a resistir.

La osadía de plantearlo en un Brasil donde, tal como Clara, la propia presidenta de la República fue obligada a renunciara su cargo, le costó a los realizadores la ira de la clase política, convirtiéndolos de paso en virtuales cronistas de un momento de profunda crisis.

Trailer

Palabras del Director



Kleber Mendonça Filho, acerca de Aquarius

La premisa del filme es que tu hogar, lo que te rodea -tus puertas, ventanas y muros- debiera proporcionarte cierta seguridad, pero ¿y si eso no ocurre? La idea de una casa violada es profundamente inquietante y es algo que siento muy presente hoy en la sociedad brasileña, este concepto de que “nuestra seguridad ha sido comprometida”. Cuando tuve eso claro me di cuenta que Aquarius sería la historia de un asedio hasta las últimas consecuencias. Me han preguntado si hicimos la película teniendo en mente lo que iba a ocurrir en Brasil. En ese momento les habría dicho: “no, la democracia es mejor que eso”, pero lo que nos ha ocurrido es de no creer. Es una de las razones de por qué la cinta pegó tan fuerte en mi país. No es que la haya concebido como el registro de una total pérdida de valores, sino como la observación escéptica de cómo las cosas cambian. Todo cambia. El tiempo genera efectos en la gente, en la sociedad y sus valores, pero no lo veo necesariamente como algo negativo.





Dirección / Elenco

(Brasil, 2016)

Con Sonia Braga y Humberto Carrao

Dirigida por Kleber Mendonça Filho

140 min.

Entrada

Donación de $3.000 pesos a la Fundación Cultural Kiné Imágenes





Sala K

Sala K es un un micro cine independiente ubicado en Barrio Italia, que se caracteriza por ser un espacio de encuentro entre creadores y espectadores que tiene como vocación, formar una audiencia activa y reflexiva por medio de la introducción y conversación abierta durante y después de las películas que se programan.

Las proyecciones se realizan en una pequeña e íntima sala (38 butacas), en un espacio profundo y cercano que facilita el acceso a un contenido cinematográfico fuera del circuito comercial. Un cine creado para entregar una cartelera activa y diversa de largometrajes, documentales y obras visuales que mes a mes cautiva a nuevos espectadores.

Programación mes de marzo

+ info

http://salak.cl/

https://www.facebook.com/salak cine/

Inscripciones

Si estás inscrito, el día de la función puedes pasar por tu entrada desde las 15 hrs. hasta las 20 hrs. por orden de llegada. SALA K funciona con aforo limitado.