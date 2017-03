Una joven compartió una sincera fotografía para mostrar las consecuencias de la menstruación

Malin Olofsson es una joven de 27 años que tiene más de 8 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde muestra su constante lucha contra la anorexia a través de una vida saludable.

Pero ahora subió una foto en donde ese no fue el punto central, sino que quiso mostrar las consecuencias de la menstruación en algunas mujeres.

Para ello, compartió una foto de ella mostrando su abdomen hinchado. Junto a la foto, publicó el siguiente mensaje: “Muchos de ustedes no leerán esto porque presumirán que estoy embarazada” y continuó: “Esto es normal, esto no es nada para estar avergonzada (…) Decidí que respirar es mucho más importante que lo que piensen otras personas de mí”, señaló puesto que confesó que muchas veces aguantaba la respiración para que no notaran lo hinchada que se ponía.

A raíz de su publicación, recibió muchos mensajes de apoyo sobre todo de mujeres que empatizaron con ella señalando que a muchas les pasaba lo mismo.

Una usuaria le escribió: “Tu cuerpo está experimentando las consecuencias de los cambios hormonales, así que en vez de empeorarlo y avergonzarte de tu cuerpo, intenta hacer lo contrario. Tienes que darte cuenta que es aquí cuando necesitas amor propio. Tienes que darte cuenta que no hay que estar avergonzada, ni esconderte. Eres perfecta y tu cuerpo sólo está haciendo su trabajo”, entregándole su total apoyo.