Sitio cristiano asegura que Red Hot Chili Peppers son satánicos

Con el paso de los años Red Hot Chili Peppers se ha consolidado como una de las bandas de rock más importantes actualmente gracias a himnos como “Californication”, “Under The Bridge”, “Can’t Stop”, “Otherside”, etc. La edad no es un impedimento para que Anthony, Flea, Chad y Josh nos demuestren que siguen rockeando en grande, sin importar los comentarios negativos de la gente.

El claro ejemplo lo tenemos con un sitio web de un cristiano que asegura que los Red Hot Chili Peppers son fieles seguidores del mismísimo Satanás y tienen pruebas para demostrarlo… Esperen, ¿qué?

Si leemos la “historia de Satanás” en la página Christ in Prophecy, esta comunidad de cristianos nos explica el origen de la creencia y cómo ha sido utilizada en la cultura popular, especialmente en la música. Hace referencia a letras de Metallica, AC/DC y hasta aquel famoso discurso de RHCP en los MTV Awards del 92 con la frase “First of all, we want to thank Satan”.

Esto no es todo, de hecho la banda ha sido acusada de adorar a Satán desde aquel discurso –hace ya 25 años– e incluso existen teorías conspiradoras que aseguran que son illuminati. De hecho podemos encontrar esas teorías en videos de Youtube que aseguran que “han vendido su alma por fama y fortuna”, o se ponen a analizar las referencias a posesiones en sus temas.

Para ser honestos, desde esta tribuna poco o nada nos importa que a los RHCP los carguen con ideas de conspiraciones o torpes carteles de “satánicos”, porque su tremendo trabajo musical siempre seguirá siendo la mejor razón para hablar de ellos.