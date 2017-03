El vino tinto protege las neuronas

Un nuevo beneficio del resveratrol. Otra excusa para tomar una copita de vino tinto al día.

Una investigación sugiere otro efecto benefactor de tomar una copa de vino tinto al día, pues un compuesto muy conocido del vino tinto y de algunas frutas como los arándanos, las frambuesas y las moras, el resveratrol, puede proteger nuestras neuronas contra los efectos no deseados del envejecimiento. De hecho, el estudio sugiere que los beneficios pueden ser equivalentes a los de hacer dieta y practicar ejercicio. El trabajo ha sido publicado en la revista The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

El estudio, encabezado por investigadores del Instituto de Investigación Virginia Tech Carilion en Roanoke (EE. UU.), se llevó a cabo con ratones con 2 años de edad (lo que en el mundo de los ratones es considerado un ‘ratón viejo’ pues su vida media es de aproximadamente 2 años) con objeto de descubrir el efecto de este compuesto en las neuronas.

Ya sabemos que nuestras neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis; de media, cada neurona forma alrededor de 1.000 conexiones sinápticas con otras neuronas y muchas de ellas transmiten órdenes tan importantes como el movimiento voluntario. Sin embargo, a medida que envejecemos esas uniones tienen a degenerarse. ¿Protegerán esas uniones neuromusculares ciertos compuestos?

Los científicos administraron resveratrol a los ratones durante todo un año, descubriendo que este compuesto tenía los mismos efectos beneficiosos que una buena dieta y el ejercicio. Además, los investigadores examinaron el efecto de la metformina, un fármaco antidiabético, y vieron que mientras el fármaco ralentizaba la tasa de envejecimiento de las fibras musculares, podía ser capaz de proteger las sinapsis.

Via: Muy interesante