Así puedes aprender cualquier cosa en solo 20 horas

¿Quién no tuvo siempre el sueño de aprender algo nuevo, o algo que nunca le salió muy bien? Tocar el piano o la guitarra, hacer acrobacias, resolver cálculos para facilitarse el trabajo, utilizar un programa complejo de computadora, etc.

No importa cuál sea la actividad, porque pueden ser muy variadas. John Kaufman tiene un método para aprender cualquier cosa en 20 horas. Consta de 4 preceptos, aunque lo más importante de todo es la perseverancia.

John dice que la principal barrera para aprender es la frustración: todos podríamos aprender lo que quisiéramos si lo practicáramos por 20 horas (no seguidas, sino por ejemplo, en una semana o en un mes), pero por lo general abandonamos antes, porque no vemos el éxito de forma inmediata.

Si sigues sus 4 puntos guía, tú también deberías poder hacerlo. Al final de la nota, él mismo lo explica en una charla TED.

1. Fragmeta la habilidad

Para aprender una nueva habilidad lo primero que hay que hacer es determinar lo que específicamente necesitas para llegar a un nivel bueno. No podrás ser un experto enseguida, pero sí aprender una habilidad básica a la vez.

Cada habilidad puede ser fragmentada y dividida en pequeñas habilidades; de ésas solo debemos enfocarnos en las que son estrictamente necesarias y descartar las que no nos ayudarán en nuestro objetivo. Mientras más descompongas las habilidades, más fácil será identificar las que realmente necesitas.

2. Aprende lo suficiente para poder autocorregirte

Esto significa algo que a algunas personas les resultará aburrido, pero es muy útil: aprender la parte teórica de la actividad. Esta fase tiene que ver con buscar información sobre la habilidad que queremos desarrollar.

A partir de libros, DVDs, investigaciones, páginas web, cursos, etc, podrás aprender lo suficiente para saber si estás haciendo las cosas bien o no. Este aprendizaje tiene que estar enfocado en las pequeñas habilidades que se detectaron en el punto anterior. No se trata de pasar horas y horas leyendo, si no que se debe determinar lo realmente necesario. Tampoco utilices esta etapa de excusa para demorar el comienzo de la actividad.

3. Elimina las barreras que te impiden practicar

En este momento deberás eliminar todas las distracciones que podrían atentar contratu propósito y desconcentrarte de la práctica. Evita la televisión, Internet, los Smarphones y todo lo que te desvíe.

4. Entrena al menos 20 horas

Kaufman señala que la parte más difícil de aprender es vencer la barrera de la frustración. Ése es un límite que tú mismo te pones: encuentras que no sabes hacer algo (que ya sabías que no podías hacer, por eso querías aprenderlo), te frustras y dejas de intentarlo, que es la única manera de aprenderlo. Según Kaufman, nadie se siente realmente malo en algo luego de 20 horas de práctica, así que debes prohibirte abandonarlo antes de llegar a esa cantidad de entrenamiento. Luego, el obstáculo emocional será superado, ¡y estarás listo para seguir aprendiendo!

