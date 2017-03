Esta curiosa foto de Beyoncé revela cuál es el sexo de sus mellizos

Beyoncé les envía pistas a sus fans a través de las fotos, para que estén al tanto de lo que sucede en su vida.

Desde que Beyoncé anunció que estaba embarazada y que esta vez eran mellizos, sus fans enloquecieron. Los Beyhive, como ella llama a sus fans, crearon varias teorías, la primera, es que en una foto del video que la cantante compartió por navidad, estaba anunciando al mundo que estaba en la dulce espera por el signo de 2 que hace con las manos, y el corazón que forma después.

Pero esta no es la única teoría que crearon. Sus fanáticos, están seguros que en las últimas fotos que ella compartió en su sitio web, donde se la ve vestida con un vestido negro, botas altas hasta el muslo, y unos aretes de plata redondos inmensos, está revelando el sexo de sus pequeños.

Es probable que te preguntes donde está el signo inmenso que dice el sexo de los pequeños. La respuesta la dieron los integrantes del Beyhive, dado que es algo sumamente sutil, que pasa desapercibido para todo el resto, pero que te contamos a continuación:

Lo importante de la foto, son los aretes, ya que son los mismos que utilizó durante el video musical en 2008, de la canción “If I Was a Boy”. Ahora, creen que esta es la forma de Queen Bey de anunciar, solo para sus verdaderos seguidores, el sexo de los pequeños.

La realidad, es que no nos extrañaría que esto sea real, ya que Beyoncé no suele dejar nada librado al azar, pero debemos esperar hasta que nazcan para descubrir si esto es real o no.