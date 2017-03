Terremoto en Doble Tentación: Dos concursantes habrían renunciado al programa

No todo es alegría para el reality de MEGA, Doble Tentación, ya que al parecer, dos concursantes del programa, habrían renunciado al espacio.

Se trataría de Dominique Lattimore y Lisandra Silva. La información fue dada por el amigo y community manager de Dominique, Mauricio González, quien entregó más detalles al diario La Cuarta.

“Hace rato que venía notándola mal. Hace una semana y media, cuando tuve acceso a hablar con ella, le pregunté cómo estaba y me dijo que mal. Ahí la empecé a notar rara y me insistió que ya no sabía cuánto tiempo iba a durar, porque estaba aburrida” dijo González.

“Para la Domi su pesadilla es la Oriana, porque ella en cierto modo es muy zen y que estén gritando todo el día, la supera. Y esa chica es insoportable y eso sumado al estrés psicológico de estar encerrada, la tiene colapsada”.

Sin embargo, el amigo de Lattimore confiesa “a mí me contaron que después de su renuncia, la siguió Lisandra, pero claramente la producción no las quiere dejar ir porque ellas son las protagonistas positivas del reality“.