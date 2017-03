Esta es la canción que más escuchan las mujeres en el mundo

Los gustos pueden variar, sin embargo, hay ciertas “modas” ya sea en ropa o música que predominan más que otras y es por eso que Spotify entregó un listado con las 10 canciones más escuchadas por las mujeres alrededor del mundo.

En primer lugar se encuentra Ed Sheeran con su éxito “Shape Of You”, luego le sigue The Chainsmokers con “Paris” y en tercer lugar se encuentra Selena Gomez y Kygo con el tema “It Ain’t Me”.

El listado que le sigue es el siguiente:

4. Katy Perry – Chained To The Rhythm

5. Martin Garrix, Dua Lipa – Scared To Be Lonely

6. Julia Michaels – Issues

7. ZAYN, Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

8. Ed Sheeran – Castle on the Hill

9. James Arthur – Say You Won’t Let Go

10. Clean Bandit – Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

¿Qué te parece? ¿Escuchas estas canciones?