El creador de “Bob Esponja” padece una grave enfermedad neurodegenerativa

El caricaturista Stephen Hillenburg dio a conocer que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). “Voy a seguir trabajando todo el tiempo que me sea posible”, afirmó

Es inegable que Bob esponja ha sido uno de los dibujos animados más popular del último tiempo y esta es una de esas noticias que podría poner en peligro la continuidad de la serie animada. Stephen Hillenburg informó lamentablemente a través de un comunicado de prensa que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las células nerviosas y a la médula espinal. Se origina cuando unas células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. Es también la misma enfermedad que padece Stephen Hawking

“Quiero que la gente sepa por mí que he sido diagnosticado con ELA”, dijo el dibujante y también biólogo marino en la declaración publicada por Variety. “Todos los que me conocen saben que seguiré trabajando en ‘Bob Esponja’ y en mis otras pasiones por todo el tiempo que me sea posible”, aseguró.

“Steve Hillenburg es un creador brillante que ha llevado alegría a millones de fans”, declaró en un comunicado la cadena Nickelodeon, que emite Bob Esponja en los Estados Unidos desde su creación en 1999.

El caricaturista de 55 años también agradeció en su texto el apoyo recibido: “Mi familia y yo estamos muy agradecidos por el amor y apoyo. Les pedimos que respeten nuestra privacidad durante este tiempo”.

Hillenburg nació en Oklahoma en 1961, aunque se mudó a California para estudiar biología marina, profesión que jamás desempeñó ya que sus auténticas vocaciones eran el arte y el dibujo. Los conocimientos científicos le sirvieron, sin embargo, como contexto para crear el universo submarino de Bob Esponja. Sus carismáticos personajes se convirtieron en la última década en iconos de la cultura popular.

Via: Infobae