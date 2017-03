¿Quieres saber cómo eres realmente? Elige una persona del árbol y descúbrelo

Estás pasando por un periodo de estrés, ya sea por el trabajo o por ciertos acontecimientos en tu vida personal. Tratas de relajarte, pero a veces parece que no tienes energía ni siquiera para cambiar la situación. Necesitas tomar un momento y pensar hacia dónde te va a llevar seguir así. Si sientes que no eres feliz con algo o alguien, es tiempo de cambiar las cosas y moverte un poco para salir de esa situación. ¡Los cambios siempre son buenos!

5. Te identificaste con la figura 8

Los demás te tachan de antisocial, pero tú no lo ves así, es solo que te gusta estar solo, lo disfrutas y has aprendido a valorar ese tiempo para ti mismo. Incluso cuando estás en el trabajo o en la escuela rodeado de personas te cuesta concentrarte o prefieres aislarte con tus audífonos pues sabes que funcionas mejor cuando estás por ti mismo. Recuerda que la interacción con los demás es igual de importante, y piénsalo de este modo: has logrado dominar algo que a muchos les cuesta toda una vida: saber cómo estar solo. Ahora solo tienes que abrirte un poco ante la posibilidad de que la compañía no te caería nada mal.

6. La opción 9 fue la mejor para ti

Si te pudiéramos describir en una sola palabra, sin duda que esta sería: ¡diversión! Eres una persona alegre, si te sientas en algún lugar pronto todos estarán sentados a tu alrededor pues saben que contigo las risas están garantizadas. Te gusta ponerte retos a ti mismo y disfrutas los cambios. La aventura y las emociones van de la mano contigo. Contagias tu alegría y estar contigo es como medicina para los demás. No permitas que tu sentido del humor ralle en la inmadurez; mantén el equilibrio para no cruzar esa delgada línea y… ¡sigue así!

7. Te decidiste por la 10 o la 15

¿Has oído hablar de la resiliencia? Bueno, ¡tú la tienes! Es la capacidad de adaptación de los seres humanos, sobre todo frente a situaciones difíciles. Eso es un gran punto a tu favor. Muchas personas te consideran conformista y hasta mediocre, pero lo que eres es un superviviente que sabe adaptarse a los cambios y mantenerse alegre y contento. Lo que pase a tu alrededor no te afecta, pues siempre logras sacarle provecho a cualquier situación. No eres muy exigente, te gusta tener una vida cómoda y eres una persona cuyas necesidades vitales suelen ser cubiertas de sobra. Seguramente eres una persona muy sonriente. No todos tienen esa capacidad. ¡Aprovéchala y valórala!

8. Si elegiste las figuras 13 o 21

Te cuesta mucho comunicarte con los demás, te sientes constantemente inadaptado o fuera de lugar. Sueles tener momentos en los que te abruma la tristeza hasta el punto de caer en depresión, eso te lleva a sentirte peor y aislarte completamente. Recuerda que no estás solo, hay personas que te aman y que quieren ayudarte. Pedir o aceptar esa ayuda no está mal, es muestra de tu gran valentía. Si sientes que necesitas desahogarte un psicólogo puede ser una gran solución. Verás que la felicidad está a la vuelta de la esquina, pero quizás tú no la veas. Un profesional puede ayudarte a ver las cosas desde otra perspectiva. ¡No pierdas la fe!

9. Si te decidiste por la figura 14

Elegiste la figura que está cayendo, por lo que probablemente estés experimentando un alto grado de estrés y ansiedad. Quizás alguna situación difícil se te presentó y no sabes aún cómo manejarla: puede ser la pérdida de un trabajo, un divorcio o incluso la muerte de alguien muy querido. Te sientes inseguro y, literalmente, sientes como si estuvieras cayendo y no sabes cuándo o adónde vas a parar. Acércate con tus amigos o familia y cuéntales cómo te sientes. Todos hemos pasado por situaciones difíciles y nos hemos sentido como tú te sientes hoy. Un psicólogo puede ayudarte a recuperarte. ¡Esto va a pasar!

10. O quizás fueron las opciones 16 o 17

Hay alguien muy especial en tu vida con quien te sientes feliz, querido, cuidado y protegido. Sientes que son un equipo y a veces quizás tú seas quien ayuda al otro a alcanzar sus metas, pero sabes que esa persona también te ayuda a ti a lograr tus sueños. Te sientes pleno junto a esa persona y estás agradecido por tener a alguien así en tu vida. Lo importante en estas relaciones es aprender a caminar lado a lado, ninguno más arriba que el otro. Como en todas las relaciones, la base es la comunicación, la confianza y es importante saber ceder.

11. Si elegiste la figura 20

No solo has logrado y alcanzado tus metas, sino que en este momento de tu vida estás en una etapa de plenitud emocional que te hace sentir que no hay nada imposible para ti. Esto hace que los demás te miren y quieran ser como tú, lo cual te pone en una situación de liderazgo, con las ventajas y desventajas que esto implica. Estar arriba te da la opción de ayudar a otros a llegar hasta ahí, indicarles el camino y extenderles la mano. No dejes que la soberbia, el egoísmo o la altanería se apoderen de ti. Tú sabes lo difícil que fue llegar ahí, ¡ayuda a los demás! Y olvídate de lo que digan de ti, pues seguro habrá personas envidiosas que cuestionarán o criticarán tu éxito.