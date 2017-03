Luis Miguel reapareció y llamó mucho la atención: Se le vio con renovada figura y bailando en discoteque

De pronto Flash… 🎶🎤💃🏼😘👋🏼#LuisMiguel @lmxlm Después de varios años de ausentarse de Acapulco, la noche de ayer reapareció Luis Miguel disfrutando de la vida nocturna del puerto, luciendo delgado, cabello corto y muy feliz rodeado de sus amigos cercanos y comportandose muy accesible con la gente que se encontraba en la discoteca Belive, mismo que se sorprendieron al verlo aparecer en el balcón de uno de los privados al momento de que se escuchó la canción “La Chica del bikini Azul” notandose visiblemente emocionado de que las más de 400 personas presentes cantaran a una sola voz el tema, por lo que les mando besos y les aplaudió, acción que es muy raro ver en él, lo que indica que se encuentra feliz de nuevamente retomar su vida en el puerto de Acapulco, lugar en el que durante más de 15 años fue su principal residencia. Fuente cóctel Acapulco. #Acapulco #believeacapulco #LaChicaDelBikiniAzul #discoteca #dancing #pop #DondeIrEnAca #bellopuerto #ElSolDeMéxico #musicvideo #musica #love #song #hit #Artist #Leyenda #musicvideo #LuisMi #Micky #México #ElRey #nightclub #discoteca #believeinyourself #nightlife #ElSol #Marzo

A post shared by Luis Miguel Deluxe (@luismigueldeluxe) on Mar 11, 2017 at 8:05pm PST