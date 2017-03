Estudio señala que las lesbianas tienen más orgasmos que las mujeres heterosexuales

Esta es la conclusión del último estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Indiana (EEUU) que afirma además que sus orgasmos no solo son más numerosos sino también más placenteros e intensos. La investigación ha sido publicada en la revista The Journal Sexual of Medicine.

Para el estudio, los expertos contaron con la participación de alrededor de 3.000 personas solteras con diferentes orientaciones sexuales. Mediante un cuestionario, los voluntarios explicaron sus hábitos sexuales en los últimos 12 meses como cuál había sido la frecuencia de orgasmos en ese lapso temporal.

El análisis de los resultados reveló que los varones heterosexuales lograban el orgasmo en el 85,5% de las ocasiones, mientras que los hombres homosexuales un 84,7%. Por contra, los varones bisexuales conseguían el orgasmo en el 77,6% de las ocasiones. Respecto a las mujeres, los resultados fueron más llamativos: las mujeres heterosexuales llegaban al orgasmo con una frecuencia del 61,6%; las bisexuales en un 58% y las mujeres homosexuales con un porcentaje mucho más alto: un 74,7%.

¿Por qué las mujeres lesbianas logran tener más orgasmos que las mujeres bisexuales y las heterosexuales? Según los investigadores, las mujeres conocen su cuerpo y, por tanto, pueden saben exactamente cómo proporcionar placer a sus compañeras sexuales de manera efectiva, así como el empleo de juegos sexuales preliminares que aumentan la excitación de ambas.

