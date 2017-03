Director de SERNAC: “Hay comportamiento abusivo de administradores de estacionamientos y alrededor de 400 operadores coludidos”

“Existe un menosprecio a la legislación vigente, un comportamiento abusivo de los administradores de estacionamientos y alrededor de 400 operadores coludidos”, fueron las tajantes declaraciones de Ernesto Muñoz Lamartine, Director Nacional del SERNAC, ante la Comisión de Economía en la sesión celebrada este 14 de marzo.

A la instancia también asistió el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, quien tampoco escatimó en críticas, sobre todo hacia las concesiones de estacionamientos, lugares donde afirmó no se aplica la ley y, paradójicamente, son los espacios que registran las mayores alzas de los ingresos promedio.

Cobros por servicio otorgado

Una de las ventajas de la nueva ley es que los administradores del estacionamiento cuentan con dos modalidades de cobro, por minuto efectivo de uso o por tramos, eliminando el enriquecimiento sin causa, figura a la que muchos automovilistas estaban tristemente acostumbrados pero que sólo se vio reflejada en 2.497 reclamos al SERNAC durante 2016.

Además de velar porque la prestación del servicio fuera profesional y que se salvaguardaran los derechos del consumidor, la normativa no permite el redondeo de las tarifas al alza. Sin embargo, la realidad luego de la implementación de la ley fue muy distinta: por ejemplo, sólo en la Región Metropolitana, de 38 empresas, 25 de ellas (65,8%) aumentó sus tarifas, 9 las disminuyeron y 4 se mantuvieron en sus precios.

El principal argumento para esto, a juicio del diputado Marcelo Chávez (DC), es que “el Senado cometió un error al confundir estacionamientos de giro único, cuyo principal servicio es prestar espacio para estacionar, con aquellos para los que son accesorios a una actividad principal, como es el caso de los malls”.

Negocio lucrativo

En Chile existen 302 empresas de estacionamientos. Más de la mitad, 154, se ubican en la Región Metropolitana, seguida muy de lejos por Valparaíso, con 29 entidades. Todos ellos pertenecen a grupos empresariales que se pueden diferenciar de acuerdo a la cantidad de estacionamientos que administran. Así, los grandes consorcios agrupan desde 5 plazas, son 10 empresas y administran el 68% del total del país. A nivel nacional, 13 grupos concentran el 72% de los estacionamientos.

Por ejemplo, el grupo J&S Parking tiene 52 estacionamientos, representa el 17,2 % del universo de aparcadores y son sindicados como los únicos que, además de subir las tarifas y desentenderse de los problemas al interior de sus negocios, tergiversaron la ley, publicitando en pendones al interior de sus locales un artículo que jamás existió (buscando eximirse de responsabilidad por algún robo o daño).

En febrero, antes y después de implementarse la ley, el SERNAC recorrió 89 negocios y ofició a 222 empresas para determinar precios, esquemas de cobro y otras características relevantes. Fruto de este trabajo, se buscará sancionar a 64 organizaciones que no revelaron ningún dato de su accionar. Asimismo, se presentaron 9 acciones colectivas contra 10 centros comerciales y sus respectivos operadores de estacionamientos por incumplir la ley en cuanto a la forma de cobro , en la modalidad por tramo vencido: Sodimac S.A., Parque Arauco, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Egaña, Plaza Oeste, Plaza Vespucio, Plaza Alameda, Vivo Centro, Paseo Quilín, Paseo San Bernardo y sus respectivas empresas operadoras, Republic Parking System Chile S.A.,Central Parking System S.A., Plaza Oeste y 11.S.Parking SPA.

Además, se presentaron 29 denuncias de interés general por incumplimientos relativos a la existencia de carteles que buscan eximir de responsabilidad por robos (11%); carteles de cobro por ticket perdido (7%); no informar los derechos de consumidores en el lugar de ingreso o de pago (37%).

La realidad hoy

Tanto legisladores como autoridades coinciden en que el espíritu de la ley era fortalecer los derechos de los consumidores: la fijación de las formas de cobro, la eliminación del cobro por ticket perdido y las responsabilidades en caso de robo o daño propician una mejor relación entre el oferente del servicio y el consumidor. Es más, al 13 de marzo de 2017, se registraron sólo 64 denuncias ante el SERNAC. Sin embargo, a poco andar se detectaron una serie de incumplimientos. Por ejemplo, algunos centros comerciales no estaban cobrando por tramo vencido. Es decir, si el tramo es de 30 minutos y la persona estaba 15, no debiera pagar y eso no ocurría. Por ello, se derivaron estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, que determinará las acciones a seguir.

Si bien las sanciones son bajas, alrededor de 50 UTM por infracción, es claro que la intención de desinformar a los consumidores al difundir un artículo inexistente en la ley, no aporta en la construcción de confianza y transparencia, necesarias para el correcto funcionamiento de los mercados. La ciudadanía está harta y en palabras del diputado Sergio Espejo (DC), “es necesario saber a la brevedad cuáles serán las acciones legales contra las empresas que incumplen la ley”.

Más que mal, se intentaron incorporar todas las aristas y las distintas dimensiones en el proyecto. Para la tramitación de la normativa se escucharon argumentos de todo punto de vista: constitucional y urbanista, así como también de especialistas en políticas públicas. Luego, la mayoría del Parlamento acordó implementar la nueva ley. Por tanto, no se pueden justificar estos tratamientos a los usuarios ni menos los aumentos abusivos, tal y como quieren hacer parecer los empresarios mediante distintos avisos pagados en la prensa o dispuestos en sus lugares para estacionar.