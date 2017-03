Guillier sobre Nueva Mayoría: “Si no hay unidad, no sacas nada en ganar porque no vas a poder gobernar”

“Están todos invitados, estoy tratando de construir con los independientes, abierto a todos, no discrimino a a nadie, el que quiere, llega. Nadie está obligado. El que quiere trabajar conmigo, que trabaje y será bien recibido. No he invitado a hacer ninguna alianza. Trabajen tranquilos, nada más”, expresó el senador Alejandro Guillier al ser consultado por una supuesta coalición con el Frente Amplio, en vista a generar una correlación de fuerzas fuera de la Nueva Mayoría.

No hubo grandes definiciones a pesar de la insistencia de los representantes de los distintos medios de comunicación que trabajan en la sede legislativa. No obstante, el parlamentario afirmó que el país necesita conversar, con más transversalidad, abriéndole las puertas al mundo independiente. Sin embargo, es claro en admitir que el Frente Amplio no es clave para su trabajo porque ellos están en otro proyecto.

Nada es irreconciliable y la gente inteligente concilia

Viajando por el mundo, analizando el desarrollo de la economía moderna, ha estado el representante del Partido Radical. Afirma que pronto se dará a conocer el programa de su candidatura, que buscará una amplia participación, mucha horizontalidad y reformas muy significativas en educación, en lo previsional, la salud, la descentralización y económicamente, saltando de una relación primaria exportadora a una con valor agregado, con anclaje en las pymes y en la innovación.

Consultado por el actual escenario, de cara a las primarias, el sociólogo y periodista afirmó que “si no hay unidad en la Nueva Mayoría, no sacas nada en ganar la elección porque después no vas a poder gobernar. Si nos dividimos, vamos a perder. Entonces yo digo que defendamos la unidad y resolvamos nuestras diferencias con un acuerdo programático. En el acuerdo parlamentario están en eso, a ver si funciona. Y a las primarias, vamos todos. Porque si nos fraccionamos, no hay ninguna chance para ganar”.

A propósito del conflicto de minera Dominga y el ex mandatario Sebastián Piñera, el senador perteneciente a la logia masónica aprovechó de reiterar que es importante separar la política y los negocios. Asimismo, vio con buenos ojos la posibilidad de un fideicomiso total, para transparentar futuras acciones. “Soy partidario de la inversión cumpliendo con las normas y estándares ambientales que corresponden, respetando al medio ambiente, con diálogos y compensaciones con las comunidades que se ven afectadas por los proyectos. Hagamos un desarrollo inclusivo y participativo en sus beneficios. Ahora, que se reúnan los políticos con las empresas, antes o después, es innecesario. Hay que evaluar los proyectos en su mérito. Espero que prevalezcan los criterios técnicos”, expresó.

Por último, parafraseando a un humorista, recordó que había que separar las influencias políticas, sino “es muy sospechoso…”