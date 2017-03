Quiso mostrarle al mundo con un video en vivo que es la “reina” del twerking. Pero mostró mucho más

Aunque parezca fácil, hacer twerking implica mucho más que simplemente mover el trasero.

Este tipo de baile implica un intenso movimiento de caderas, y solo algunos lo logran como profesionales. “Mizz TwerkSum”, es una de ellas, y se considera la “reina”. Nadie sabe su nombre real, pero lo que sí es cierto es que esta sexy morena con más de un millón de seguidores, conquista Instagram. Hace poco, hizo un vídeo en vivo y mostró mucho más de lo que quiso. ¡Ups!

(Mira para encontrar el “graaaaaan” final):

@_MissTink look like @MizzTwerksum trying to give you some Comp #itsSunDressSeason 🌾👀🌾 pic.twitter.com/TWHPnWW5xu

— DevinDaDuDe (@Jayz_4_Dayz) 9 de marzo de 2017