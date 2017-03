Transmite su suicidio por Facebook Live y su madre se burla de ella en los comentarios

El 22 de enero del 2016 Nakia Venant, una joven de 14 años de Miami (EE.UU.), se ahorcó con una bufanda en el baño de su casa. La muchacha transmitió su suicidio en directo a través de Facebook Live ante cientos de espectadores, entre los cuales, según los últimos informes, estaba su propia madre.

Durante la transmisión, de más dos horas de duración, varias personas intentaron disuadirla y avisaron a la Policía, mientras que otros la insultaron y se burlaron de ella, diciendo que no tenía intención real de suicidarse. Entre estos últimos, sorprendentemente, se encontraba la madre de la menor, denuncia un informe del Departamento de Niñez y Familia (DCF) del estado de Florida divulgado este lunes.

Según informa el diario ‘Tampa Bay‘, el informe del Departamento explica que la madre de la joven, Gina Caze, escribió bajo el nombre de usuario Gina Alexis comentarios que podrían considerarse “mentalmente perjudiciales para su hija suicida” y no intentó buscar ayuda para ella.

A continuación presentamos el comentario. Advertimos a nuestros lectores que las palabras de la mujer pueden herir su sensibilidad:

“Esto no es nada más que un juego para llamar atención, eres una pendeja bajo la custodia de DCF, por eso estás aquí con esta mierda estúpida. (…) La vida sigue después de una pendeja que no escucha a sus padres y trata de hacerse la mayor buscando la atención de chicos y chicas en vez de centrarse en sus libros”.

