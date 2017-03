Iniciativa que podría llevar a que se repita el partido entre Barcelona y París Saint Germain

Minuto 2: gol en fuera de juego de Luis Suárez.

Minuto 11: penalti por mano de Mascherano (no pitado).

Minuto 23: roja directa perdonada a Piqué.

Minuto 42: segunda amarilla clara a Piqué que termina en amarilla a Cavani.

Minuto 45: tres minutos y medio de descuento.

Minuto 48: penalti inexistente a Neymar. Busca el contacto.

Minuto 54: segunda simulación de penalti de Neymar, impune de sanción.

Minuto 64: agresión de Neymar que debió ser roja.

Minuto 78: penalti por mano de Piqué (no pitado).

Minuto 85: penalti de Mascherano por entrada sobre Di María (no pitado).

Minuto 89: piscinazo esperpéntico de Suárez que se sanciona con penalti.

Minuto 90: cinco minutos de descuento (hasta que marque el Barça).

Minuto 92: segunda amarilla perdonada a Suárez por simulación de penalti (ya tenía una).